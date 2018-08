Schießen und töten - so stellen sich viele den Alltag eines Berufsjägers vor. Stefan Umbach ist Berufsjäger in einem Revier in Lichtenfels-Fürstenberg. Doch seine Hauptaufgabe ist nicht das Erlegen von Tieren.

"Soll ich wirklich schießen?", flüstert Umbach, den Finger schon auf dem Abzug. Dann bricht ein Knall die Stille des Waldes. Der Bock springt noch einen Schritt weiter, und fällt dann zwischen den Sträuchern zu Boden.

Plötzlich ist der Wald hellwach. Es raschelt hinter einem Gebüsch, eine Bache rennt mit ihren Frischlingen los. Die Vögel zwitschern nicht mehr, als würden auch sie sich verstecken. Stefan Umbach gibt auch keinen Laut von sich.

"Die Tiere dürfen den Menschen nicht mit dem Schuss und dem Tod in Verbindung bringen", flüstert er. Deswegen wartet er etwa eine Stunde, bis er zu dem toten Bock hinuntersteigt - um ihn aufzusammeln und später auszunehmen.

Ein Jäger schießt nicht jedes Tier

Diesen Bock erschießt der Jäger nicht. Bild © Kathrin Wesolowski

Kurz darauf kommt noch ein Reh angelaufen. Es ist größer, kräftiger. "Das lassen wir jetzt laufen, das sieht stark aus", erklärt Umbach trocken. Ein Jäger schieße nicht jedes Tier, er beobachte das Wild und entscheide dann.

Die obere Jagdbehörde des Landes Hessen gibt vor, wann welche und wie viele Tiere geschossen werden . Böcke werden in der Brunftzeit geschossen, sie werden häufig mit Lauten der Ricke, des weiblichen Rehs, angelockt.

Als Berufsjäger regelt Umbach den Wildbestand in seinem Revier. Das ist etwa 1.000 Hektar groß und befindet sich in Lichtenfels-Fürstenberg. "Wir passen auf, dass keine Wildschäden entstehen." Angefressene Maispflanzen und Weizen zum Beispiel. Dafür baut der Berufsjäger Elektrozäune auf, richtet Äsungsflächen ein, von denen das Wild Pflanzen fressen soll - damit es andere Flächen in Ruhe lässt. Das Jagen selbst mache nur etwa fünf Prozent seines Arbeitsalltags aus, sagt Umbach.

Die Stimme des Wilds

"Ich sehe mich als Anwalt der Tiere", erklärt er, "Wir sind sozusagen die Stimme des Wilds, da es selbst keine hat." Beim Jagen gehe es darum, das Wild stress- und schmerzfrei zu schießen und den Bestand zu regulieren. Nicht so viele Tiere wie möglich zu erschießen, sondern nur so viele wie nötig. Ohne Jäger gebe es irgendwann zu viele Tiere, die der Landwirtschaft erheblich schaden würden.

Deswegen hat er auch diesen Bock geschossen. Der Berufsjäger klettert den Hochsitz herunter, läuft zum nächstgelegenen Baum, bricht zwei Äste ab und geht dann behutsam zu dem toten Tier. Mit seiner rechten Hand nimmt er seinen Jagdhut vom Kopf und kniet sich neben den Kadaver. Der Bock liegt reglos auf seiner rechten Seite, über dem linken Bein klafft eine faustgroße Wunde, in der das dunkelrote Blut steht. Das Blut ist mittlerweile über das gesamte Bein geflossen.

Die letzte Ehre

Langsam hebt Umbach den Kopf des Bocks an, steckt ihm einen Zweig ins Maul, den anderen legt er auf den Bauch des toten Tiers. Das sei ein Brauch, um dem Bock einen letzten Bissen zu gönnen und ihm die Ehre zu erweisen, wispert er. Der Berufsjäger steht auf, schaut auf das Tier hinab, seinen Hut in der linken Hand. Sein Atem geht gleichmäßig, die Vögel zwitschern. Wild töten mache Umbach keinen Spaß, erklärt er.

Weitere Informationen Revierjäger Es gibt laut Bundesverband der Berufsjäger etwa 1.000 Revierjäger in Deutschland. Die Ausbildung dauert regulär drei Jahre und ist aufgeteilt in Praxis- und Theoriephasen. Es gibt eine Berufsschule in Niedersachsen und eine in Bayern . Ein einfacher Jagdschein kann schon in drei Wochen gemacht werden. Das Gehalt variiert nach Arbeitgeber, in Hessen liegt es meist zwischen 2.000 und knapp 4.000 Euro brutto. Ende der weiteren Informationen

Sein Chef ist Jagdaufseher, hat verschiedene Grundstücke gepachtet. Er ist dazu verpflichtet, dort das Wild zu regulieren und für anfallende Wildschäden finanziell aufzukommen. Dafür hat er Umbach als Revierjäger angestellt. Der Jagdaufseher mache keinen Profit - das Pachten und Jagen sei eher ein Hobby für seinen Chef, erklärt Umbach. Das Wildfleisch ab und zu zu essen, gehöre auch dazu.

Dafür muss Umbach das geschossene Tier zunächst ausnehmen. Nach der Ehrerweisung öffnet der Berufsjäger seinen Rucksack und holt ein etwa fünf Zentimeter breites, grasgrünes Seil heraus. Er bückt sich zu dem Kadaver herunter, bindet das Seil um seinen Hals und zieht das etwa elf Kilogramm schwere Reh in die Richtung seines Wagens. Die Äste knacken unter den Schritten Umbachs, schnelleren Schrittes als am Morgen geht er über den gleichen Waldweg wie vor der Jagd zurück zu seinem Ford Ranger. Dabei schleift er das Tier über das Gras und hinterlässt eine rote Blutspur.

Der Geruch von totem Tier

Das frisch geschossene Reh in der Wildkammer. Bild © Kathrin Wesolowski

In der Wildkammer hängt der Jäger das leblose Tier mit weit gespreizten Beinen an eine Stange an der Decke. Darunter stellt er eine eckige, dunkelgrüne Plastikschüssel auf.

Mit einem Messer schneidet er die Hoden des Tieres ab. Es hört sich an, als durchschneide er mit einer Schere einen Stoff. Kurz darauf schneidet er vom Geschlechtsteil bis zum Hals die Bauchdecke auf. Dabei fallen die hellgrünen Organe des Tiers beinahe heraus, Blut läuft auf die weißen Handschuhe und die weiße Schürze des Jägers. Der Magen ist aufgebläht, der Darm mit einer glitschigen Schicht umgeben. Es riecht streng nach Tod.

Umbach spritzt den Kadaver ab, sodass das Blut und das Wasser sich vermischen und auf dem weißen Boden in ein kleines Abwasserloch fließen. Der Berufsjäger trägt das Tier an seinen Beinen in die große Kühlkammer am Ende des Raums. Er hängt den toten Bock gegenüber von zwei anderen leblosen Rehkörpern auf. Die Kühlkammer ist eiskalt und weiß, auf dem Boden befinden sich mehrere Blutspritzer und eine Blutlache.

Fleisch schneiden bei Popmusik

Frisch entnommenes Rehfleisch. Bild © Kathrin Wesolowski

Etwa 42,50 Euro sei das Fleisch dieses Bocks wert, sagt Umbach. Es gebe aber zu viel Angebot, zu wenig Nachfrage. Er habe wenig Kunden. Die Gefriertruhe in der Wildkammer ist voller Fleisch.

Zu Mittag isst Umbach regelmäßig selbst geschossenes Fleisch - auch heute. In der Wildkammer schaltet er ein kleines schwarze Radio an. Es läuft Popmusik. Er zieht frische weiße Handschuhe an, zieht sich die Schürze über, spritzt wieder den gesamten Raum mit Wasser ab und holt ein etwa zwei, drei Tage altes steifes Reh aus der Kühlkammer.

Umbach hängt den Bock mit zwei Haken an die Stange an der Decke. Er schneidet den Kopf des Tieres ab, der sogleich auf den Boden fällt und Blutspritzer auf den weißgrauen Fliesen hinterlässt. Der Jäger schneidet routiniert die dunklen Vorderklauen ab. Dann zieht er das Fell des Tieres herunter.

Auch nur ein Mensch

Er bricht die Beine des Bocks ab, dreht sie herum. Das Knacken klingt wie das Knacken der Äste im Wald bei der Pirsch. Blut tropft auf den weißen Boden.

Die Rippen bricht er mit einer kleinen Zange auf, wieder erklingt das gleiche Knacken. Mit einem kleinen Messer holt der Jäger das Fleisch aus dem Tier heraus, die fettigen und unbrauchbaren Reste wirft er in die dunkelgrüne Plastikschüssel. Dann schneidet er das restliche Fett mit schnellen Schnitten ab. Das Radio läuft immer noch - gerade der Song "Human" von Rag'n'Bone Man. Der Refrain auf deutsch: "Ich bin nur ein Mensch, ich bin nur ein Mensch".

Rehsteak isst Stefan Umbach am liebsten medium gegrillt. Bild © Kathrin Wesolowski, hessenschau.de

Ein Mensch wie Stefan Umbach. Zu Jagdzeiten steht er um drei Uhr morgens auf, gegen 23 Uhr oder später ist er zuhause. Umbach hatte in den letzten acht Jahren keinen richtigen Urlaub, vielleicht einen Tag in der Woche frei. Er ist 32 Jahre alt, Zeit, mal spontan ins Kino oder feiern zu gehen, hat er nicht. Auch seine Freundin sieht er zurzeit kaum. Er widmet sein Leben seinem Job.

Zeit für ein Steak

Nach dem Ausnehmen des Bocks fährt Stefan Umbach mit seinem Pick-up in das Jagdhaus seines Chefs in den Wald. Es ist ein einstöckiges Holzhaus mit Terrasse, Tisch und Freizeitstühlen. Hier wird Stefan Umbach gleich Rehsteak essen. Medium, noch etwas blutig.

"Ich esse gerne Fleisch. Nicht aus dem Supermarkt, aber eigenes schon. Das Wild ist ja stress- und fast schmerzfrei gestorben", erklärt der Berufsjäger. Dennoch sei jedes Erlegen immer wieder aufregend. "Weil man doch Respekt vor dem Wild hat und ich mir bewusst machen muss, dass ich der Natur ein Lebewesen entnehme."