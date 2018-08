Drehorte spielen in Filmen und der Werbung eine zentrale Rolle. Davon lebt Locationsscout Regina Kaczmarek aus Frankfurt. Auf der Suche nach passenden Motiven klingelt sie auch mal an privaten Haustüren - oder klopft ans Schlosstor.

Sie klingelt an Haustüren - mal bei einer Oma, mal bei einem Ehepaar, mal bei einem Grafen. Und fragt den Eigentümer, ob in seinem Zuhause ein Film gedreht werden kann. Regina Kaczmarek aus Frankfurt ist Locationscout und sucht Drehorte für Filme, Fernsehen und Werbung - zum Beispiel für Filme wie "Lehman - Der große Crash" (Herbst 2018), "Master of the Universe" (2013) oder für den Clip eines japanischen Autoherstellers.

Heute trifft sich Kaczmarek mit etwa 20 Filmleuten in einem Schloss in Hessen. Sie wollen sich den Drehort für ihren nächsten Film anschauen. Es ist 18 Uhr. Wo genau sich das Schloss befindet und um welchen Film es geht, ist geheim. "Da sind die Filmleute sehr speziell. Diskretion ist wichtig", erklärt Kaczmarek.

Das Problem: Viele Filmleute wollen nichts mehr zahlen

Wie eine Schulklasse laufen die Filmleute miteinander quatschend und lachend in den Speisesaal des Schlosses - allen voran der Eigentümer, der diesen Ort zur Verfügung stellt. Der Regisseur, die Assistenten und andere Crewmitglieder schauen sich alles genau an. Eine lange Tafel befindet sich in der Mitte, mit Kerzenleuchter, Blumengestecken und Weingläsern. Ein goldenfarbener Kronleuchter hängt an der Decke, der gesamte Raum ist mit Holz vertäfelt.

"Es kommt auf die Größe des Hauses oder der Wohnung an, wieviel die Eigentümer für den Dreh bekommen", erklärt Kaczmarek. Und selbstverständlich auf die Drehlänge. Die Preise fingen da bei einer Monatsmiete an, könnten aber auch viel höher sein."Das Problem ist, dass viele Filmleute gar nichts mehr zahlen wollen", sagt der Locationscout. In Ordnung findet sie das nicht: Schließlich stellten Privatleute ihr Zuhause zur Verfügung.

Kaczmarek sucht nicht nur - sie bekommt auch Angebote

Kaczmarek findet aber nicht nur passende Gebäude für jeden Dreh. Sie sucht auch immer wieder nach interessanten Straßen, Landschaften wie Seen oder Felsen, Ausblicken auf die Frankfurter Skyline - im Internet oder auf der Straße. Hessen sei da besonders gut geeignet, da die Region unterschiedliche Orte zu bieten habe: sowohl Historisches als auch Modernes.

Kaczmarek sucht nicht nur, sie bekommt auch Angebote von Privatleuten, die ihr Eigentum anbieten. Was immer wieder passe: Große Küchen, große Wohnzimmer, gepflegte Gärten und Terrassen. Zurzeit sucht der Locationscout in Frankfurt und Umgebung ein Loft im New Yorker Stil, was aber schwierig zu finden sei. "So etwas gibt es hier einfach nicht", sagt sie. Da war das Schloss einfacher zu finden.

Bindeglied zwischen Filmleuten und Eigentümern

Mittlerweile messen die Szenenbildner im Speisesaal beinahe jeden Winkel aus, der Kameramann besichtigt die Fenster, um das benötigte Licht für den Dreh einzuschätzen. Immer wieder sprechen die Filmleute über die Szene, die hier gedreht werden soll, wo welche Kulisse aufgebaut werden könne.

Einige Filmleute fangen an, Fotos und Videos mit ihren Smartphones zu machen: Da schreitet Kaczmarek ein. "Der Eigentümer möchte das nicht. Das ist alles privat. Veröffentlichen dürfen Sie das auf jeden Fall nicht", macht sie klar.

Früher Art Direktorin, heute Locationscout

Kaczmarek versteht sich als Bindeglied zwischen den Filmleuten und den Eigentümern der Locations. "Es gibt auch Filmleute, die die Locations nicht sauber oder mit Schäden hinterlassen", erklärt sie. Dafür gebe es Verträge, die genau festhalten würden, wer wofür haftbar sei.

Normalerweise ist ein Locationscout nur für das Finden der Motive zuständig - Kaczmarek kümmert sich aber auch um die Genehmigungen, die Preisverhandlungen und die Gegebenheiten vor Ort: Wo ist Platz für die Maske? Wie können Stromleitungen für den Dreh gelegt werden? "Das gehört für mich einfach alles in eine Hand", erklärt sie.

Sie hält die Augen immer offen

Kaczmarek ist seit 15 Jahren Locationscout. Früher arbeitete sie als Art Direktorin, organisierte Foto-Shootings. So habe sie mal in Miami mit einem Locationscout zusammengearbeitet, der ihren Wunsch nicht erfüllen konnte: nach einem großen Haus mit Pool und einem kleinen Backofen.

"Da habe ich mich selbst aufs Rad gesetzt, bin rumgefahren und habe eine passende Location gefunden", erklärt Kaczmarek. Seitdem wollte sie nichts anderes mehr machen und machte sich selbstständig.

Nach der Schloss-Besichtigung fährt Kaczmarek mit dem Auto zurück nach Frankfurt. Dabei schaut sie immer wieder interessiert aus dem Fenster. "Das sieht doch toll aus", sagt sie, als sie über eine Landstraße mit einem Ausblick auf dichte Wälder fährt. Ein Locationscout hält die Augen immer offen für neue Orte, die zu Drehorten werden können.