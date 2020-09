Betreuungsquote steigt in Hessen

Immer mehr Kinder unter drei Jahren werden in Hessen in einer Kita oder bei einer Tagesmutter betreut.

Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, stieg die Zahl der betreuten kleinen Kinder im März um 674 (plus ein Prozent) im Vergleich zum Vorjahresmonat.