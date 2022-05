Die Polizei wird auch künftig verstärkt Kontrollen durchführen, um für Sicherheit auf den Straßen in Hessen zu sorgen.

Das kündigte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Samstag auf der Hauptversammlung des ADAC in Wiesbaden an. Man setze dabei auf einen Mix aus innovativer Technik bei der Verkehrsbegleitung und -kontrolle. In Hessen hat der Automobilclub knapp 1,8 Millionen Mitglieder.