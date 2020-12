Eine Krankenpflegerin zieht am zweiten Tag des größten Impfprogramms in der Geschichte Großbritanniens im Londoner Guy's Hospital eine Spritze mit dem Pfizer/Biontech Corona-Impfstoff auf.

Bild © picture-alliance/dpa

Biontech-Impfstoff zugelassen: So geht es in Hessen weiter

Die EU hat den Impfstoff von Biontech zugelassen. Hessen ist vorbereitet, wird aber zunächst nur wenige Impfdosen verabreichen können. Die Impfzentren bleiben vorläufig dicht.

Der Impfstoff von Pfizer und Biontech gilt weltweit als Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie.

Aus Marburg in die Welt: Der international als Hoffnungsträger in der Pandemie gehandelte Impfstoff der Mainzer Firma Biontech ist am Montagabend wie erwartet in der Europäischen Union zugelassen werden. Die EU-Kommission erteilte dem Biontech-Pfizer-Impfstoff die Marktfreigabe.

Zuvor hatte der Imfpstoff, der zum Großteil in Marburg produziert werden soll, eine wichtige Hürde für die EU-Zulassung geschafft: Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) empfahl am Montagnachmittag die Zulassung des Impfstoffes.

Doch was folgt nun? Wann könnte Hessen von der EU-Zulassung profitieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Biontech-Pfizer-Impfstoff im Überblick:

Wo wird der Impfstoff von Biontech und Pfizer hergestellt?

Biontech will den Impfstoff größtenteils in Marburg produzieren lassen. Das Mainzer Unternehmen und sein US-Partner Pfizer wollen noch in diesem Jahr weltweit 50 Millionen Dosen liefern. 2021 sollen dann bis zu 1,3 Milliarden weitere hergestellt werden. Aus der Produktionsanlage in Marburg sollen im ersten Halbjahr bis zu 250 Millionen Dosen kommen. Auch an den Standorten Mainz und Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) wird der Impfstoff produziert.

Die Herstellung dauere nach Angaben der Unternehmen etwa eine Woche. Qualitätskontrolle und Freigabe benötigten dann weitere drei Wochen. Vor einer Zulassung wurde an den Standorten bereits auf Halde produziert.

Wie viele Impfdosen werden in Hessen erwartet?

Hessen rechnet bei der ersten Lieferung des Corona-Impfstoffes Ende der Woche nur mit etwas weniger als 10.000 Dosen. Zunächst war von bis zu 40.000 die Rede. Details zur Impfstrategie des Landes wollen Innenminister Peter Beuth (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Deutschlandweit soll es zunächst rund 400.000 Dosen des Mittels geben. Im Januar könnten nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums drei bis vier Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Im ersten Quartal rechnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit 11 bis 13 Millionen Impfdosen. Da das Präparat zweimal verabreicht werden muss, würde diese Menge in etwa für 5,5 bis 6,5 Millionen Menschen reichen.

Insgesamt hat sich der Bund über einen EU-weiten Schlüssel und nationale Vereinbarungen bisher rund 300 Millionen Dosen gesichert - von Biontech und anderen Herstellern.

Wann sollen in Hessen die ersten Impfungen starten?

Das Vakzin soll in Hessen erstmals am Samstag (26. Dezember) ausgeliefert werden. Wenig später könnte mit dem Impfen begonnen werden. Der Bund hatte einen Start der Corona-Massenimpfungen am 27. Dezember angekündigt.

Die Impfstoff-Lieferung vom Bund soll zunächst in einem geheimen Kühllager des Landes im Rhein-Main-Gebiet aufbewahrt und dann auf Städte und Kreise aufgeteilt werden. Das Land ist neben der Lagerung auch zuständig für die Verteilung sowie die Beschaffung von Impfzubehör wie Lösungsmittel, Spritzen und Kanülen zuständig. Spätestens am kommenden Sonntag (27. Dezember) sollen die hessischen Städte und Kreise den Impfstoff erhalten.

Wer soll in Hessen zuerst geimpft werden - und wo?

Anders als zuvor geplant, werden die ersten Impfungen nicht in den eigens errichteten 28 Impfzentren verabreicht. Für die Inbetriebnahme der Impfzentren in Hessen ist die erste Liefermenge zu gering. Stattdessen plant das Land, mittels mobiler Teams zunächst das Personal in Kliniken mit Covid-Stationen zu impfen und Alten- und Pflegeheime vor Ort zu versorgen.

Die Priorisierung in Hessen folgt dabei der Impfverordnung des Bundes: Demnach sollen anfangs Ältere über 80 Jahre und Pflegeheimbewohner zum Zuge kommen, zudem Personal etwa in Notaufnahmen oder Corona-Stationen sowie in der Altenpflege. Eine Impfpflicht gibt es nicht.

Sendung: hr-iNFO, 21.12.2020, 16.00 Uhr