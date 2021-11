Bischof Bätzing hat davor gewarnt, sich durch Bilder beim Blick auf die Realität blenden zu lassen.

Das gelte auch für die Darstellung von Heiligen in der Kirche. Allerheiligen verdeutliche indes, dass es mehr heilige Menschen gebe, als man denke. An dem Tag gedenkt die katholische Kirche allen Heiligen. An Allerseelen am Dienstag wird allen Verstorbenen gedacht.