Betroffene von sexualisierter Gewalt im Bistum Mainz erhalten einen weiteren Ansprechpartner.

Volker Braun aus Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen), der seit zehn Jahren in der Opferschutzorganisation "Weisser Ring" ehrenamtlich aktiv ist, sei ab sofort eine weitere Anlaufstelle, teilte das Ordinariat am Freitag mit. Das Bistum Mainz umfasst Gebiete in Rheinland-Pfalz und Hessen.