Keine Spur von Bedauern oder Innehalten: Am Rande einer Pegida-Demo in Dresden hetzen Teilnehmer nicht nur weiterhin offen über Walter Lübcke, einige heißen den Mord an dem CDU-Politiker sogar gut. Politiker sind entsetzt.

Das Ausmaß von Hass und Hetze nach dem Mord an Walter Lübcke ist riesengroß, das Landeskriminalamt hat sogar eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet. Jetzt schlägt ein Beitrag der ARD-Sendung "Kontraste" vom Donnerstag hohe Wellen: Am Rande einer Pegida-Kundgebung am Montag in Dresden wurden Teilnehmer nach ihrer Ansicht zum Mord an Lübcke befragt. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und andere Politiker zeigten sich schockiert und entsetzt über die Reaktionen.

Im Vergleich zur linksextremen Gefahr sei ein Mord, "alle zwei, drei Jahre, aus irgendwelchen Hass-Gründen, relativ normal" lautete etwa die Antwort eines Befragten. Ein anderer bezeichnete den Mord als "menschliche Reaktion", wieder ein anderer nannte Lübcke einen "Volksverräter" und gab an, den Mord nicht zu bedauern. Auf der Facebook-Seite von Pegida schrieb ein Nutzer zu Lübcke: "Bei dem wär mir noch ein Müllsack zu schade."

Volker Bouffier, der sich das Video nach eigenen Angaben am Freitagmorgen angeschaut hat, findet die dort getätigten Aussagen "menschlich schockierend". "Diesen Menschen muss man klar sagen: Das ist nicht normal und ich halte deine Meinung für völlig daneben", sagte der Ministerpräsident am Freitag vor Medienvertertern in Wiesbaden.

Audiobeitrag Audio Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Bouffier "schockiert" über Pegida-Reaktionen zu Lübcke [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Die hessische SPD-Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen findet bei Twitter deutliche Worte: "Man kann gar nicht so viel essen, wie man kotzen könnte!" Daniela Wagner, Bundestagsabgeordnete und ehemalige Landesvorsitzende der Grünen, sowie der Generalsekretär der Hessen-CDU, Manfred Penz, nennen die Vorfälle schlicht "unfassbar".

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet schreibt: "Man erschaudert vor diesen Abgründen." Zudem fragte der stellvertretende CDU-Vorsitzende: "In was für Zeiten leben wir, in denen vor laufender Kamera offen ein Mord gutgeheißen wird?"

Armin Laschet @ArminLaschet In was für Zeiten leben wir, in denen vor laufender Kamera offen ein Mord gutgeheißen wird? Was muss in der Erziehung dieser Menschen falsch gelaufen sein, dass sie selbst im Tod nicht ihren Hass einstellen? Man erschaudert vor diesen Abgründen. #niewieder https://t.co/mgGiYJ3fSQ [zum Tweet]

"Eine Minute, in der es einem kalt den Rücken runter läuft", kommentiert der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz eine Kurzversion des Videos auf Twitter.

Ruprecht Polenz @polenz_r Wenn es noch irgendwelcher Belege bedarf, dass ein von Pegida und der völkisch-nationalistischen @AfD gedüngter Boden Verbrechen wie den Mord an @Lübcke erst möglich macht: hier ist einer. Eine Minute, in der es einem kalt den Rücken runter läuft. @NoafD https://t.co/O6LOHLE4M4 [zum Tweet]

Das seien keine "besorgten Bürger", schreibt Serap Güler, Mitglied des CDU-Bundesvorstands, ebenfalls auf Twitter. "Sie sind einfach rechtsextreme Hetzer." Der gebürtige Hesse Peter Tauber, CDU-Staatsekretär im Verteidigungsministerium, retweetete Gülers Beitrag.

Serap Güler @SerapGueler „Ein Mord alle 2-3 Jahre ist normal.“ „Lübcke war ein Volksverräter!“ „Dieser Mord ist eine menschliche Reaktion.“ Reaktionen von Pegidisten und AfD-Anhängern, die lange Zeit als „besorgte Bürger“ galten. Sind sie nicht. Sie sind einfach rechtsextreme Hetzer. https://t.co/PGqi9BLe1f [zum Tweet]

Auch der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Karl Lauterbach zeigt sich in dem Netzwerk sehr besorgt: „Die #Pegida Leute können einem wirklich Angst machen. Menschen, die über einen ermordeten demokratischen Politiker wie #Lübcke schadenfroh Spott absondern, sind zu allem fähig.“

Karl Lauterbach @Karl_Lauterbach Die #Pegida Leute können einem wirklich Angst machen. Menschen, die über einen ermordeten demokratischen Politiker wie #Lübcke schadenfroh Spott absondern, sind zu allem fähig... Kontrolle der Gewaltbereiten, auch im Netz, ist demokratische Pflicht https://t.co/n1KibY3vVo [zum Tweet]

Britta Haßelmann, Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, schreibt auf Facebook: "Es zeigt, wie wichtig es ist, zusammen für unsere lebendige Demokratie und unsere weltoffene und tolerante Gesellschaft einzustehen."

Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war am 2. Juni erschossen worden. Unter Verdacht steht der 45-jährige Stephan Ernst aus Kassel. Der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Ernst hatte die Tat nach Angaben des Generalbundesanwalts Peter Frank zunächst gestanden, später widerrief er sein Geständnis.

Im den sozialen Netzwerken im Internet finden sich tausende Hass- und Spottkommentare zum Tode des CDU-Politikers. Das Landeskriminalamt erklärte am Donnerstag, mit einer eigenen Arbeitsgruppe die Urheber der Kommentare ermitteln zu wollen. Die möglichen Delikte reichten von Beleidigung und Bedrohung über Volksverhetzung bis hin zum öffentlichen Aufruf zu Straftaten.

Sendung: Kontraste, Das Erste, 04.07.2019, 21:45 Uhr