Was tun gegen die neue Dynamik der Pandemie? Das entscheiden Kanzlerin und Länderchefs auf ihrem Corona-Gipfel am Mittwoch. Hessens Ministerpräsident Bouffier kündigt in einem Interview schon mal harte Einschränkungen an.

Es sind deutliche Worte, die der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen findet: "Die Lage ist weit dramatischer als viele glauben", sagte der CDU-Politiker in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) . Auch vor einer Überlastung der Krankenhäuser warnte er: "Bei uns laufen die Betten zu. Schon heute gehen wir an die Grenzen."

Am Mittwoch berät Bouffier mit seinen Amtskollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Man werde "harte Entscheidungen" treffen, kündigte er in dem Interview an. "Wir werden für Deutschland einiges beschließen, was weh tut und nicht schön ist." Ob es bei den Entscheidungen um weitere Einschränkungen im privaten Bereich geht oder ob erneute Schließungen von Geschäften und Restaurants im Raum stehen - oder beides: Das ließ er offen.

Wirtschaft warnt vor Lockdown

Mit Blick auf die Beratungen warnte der Hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK) am Dienstag vor den Folgen erneuter Schließungen und harter Auflagen für die Wirtschaft. "Hessens Betriebe dürfen nicht abermals zum Stillstand kommen. Ein neuerlicher Lockdown würde verheerend wirken", erklärte HIHK-Präsident Eberhard Flammer. Anders als zu Beginn des Jahres sei die Eigenkapitalsituation in vielen Betrieben kritisch. "Seit Monaten kämpfen sich Hessens Unternehmen aus dem Corona-Tal des Frühjahrs." Die aktuelle Konjunktur sei zerbrechlich, aber sie erhole sich.

Kurzfristige Einschränkungen im Privaten hält Flammer für zielführender. "Wenn das Infektionsgeschehen maßgeblich durch privates Verhalten getrieben wird, sind harte Auflagen für Wirte oder den Handel weder ein geeignetes noch ein angemessenes Mittel zur Pandemiebekämpfung." Die hessische Wirtschaft habe gezeigt, dass sie Infektionsschutz verantwortungsvoll umsetze.

Infektionszahlen steigen weiter

Während die Infektionszahlen in vielen Teilen Hessens noch vor wenigen Wochen niedrig waren, liegen inzwischen fast alle Kreise über der höchsten Warnstufe des Landes. Negativer Spitzenreiter war den Daten des Robert-Koch-Instituts zufolge am Dienstag die Stadt Frankfurt mit einer Inzidenz von 204,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Den zweithöchsten Wert erreichte der Kreis Marburg-Biedenkopf mit 182,4.

Viele Kreise hatten in den vergangenen Tagen und Wochen bereits mit Kontaktbeschränkungen, Sperrstunden in der Gastronomie und einer Ausweitung der Maskenpflicht versucht, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.