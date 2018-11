Mit Flaggen auf Halbmast und Gedenkfeiern wie hier in Klein-Gerau wurde am Sonntag der Volkstrauertag begangen.

Mit Flaggen auf Halbmast und Gedenkfeiern wie hier in Klein-Gerau wurde am Sonntag der Volkstrauertag begangen. Bild © Imago, hessenschau.de/born

Ministerpräsident Bouffier sieht den gesellschaftlichen Frieden bedroht - und zwar von rechts. Es sei "entscheidender denn je", nationalistischen Tendenzen entgegen zu treten, sagte er in seiner Rede zum Volkstrauertag in der Frankfurter Paulskirche.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat dazu aufgerufen, entschieden gegen Nationalismus und Populismus anzugehen. "Gerade in Zeiten, in denen nationalistische Tendenzen zunehmen und Populisten den gesellschaftlichen Frieden bedrohen, ist es entscheidender denn je, solchen unseligen Geisteshaltungen entgegenzutreten", sagte Bouffier am Sonntag in der Frankfurter Paulskirche bei einer Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hatte zu der Veranstaltung eingeladen. Bouffier sagte, es sei wichtig, die Erinnerung an die Schrecken der Weltkriege wach zu halten und daraus für die Zukunft zu lernen: "Unser ganzes Handeln muss daran ausgerichtet sein, dass sich solches Leid niemals wiederholen darf".

Ausgrenzung von Minderheiten mit "dramatischen Folgen"

Vor allem die Zeit des Nationalsozialismus mache deutlich, welche dramatischen Folgen die Ausgrenzung von Minderheiten haben könnten. "In Hessen und in Deutschland darf es daher keinen Platz für Rassismus und Antisemitismus, für Hass und Hetze geben - dafür werden wir auch künftig mit allen Mitteln des Rechtsstaats eintreten", sagte der Ministerpräsident.

Bouffier würdigte, dass der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge seit vielen Jahrzehnten in der Grabpflege, in der Jugendarbeit und der Friedenspädagogik aktiv sei und eine gelebte Erinnerungskultur pflege. Der hessische Landesverband des Volksbundes entstand 1949 und hat heute nach eigenen Angaben rund 15.500 Mitglieder.

Weitere Informationen Volkstrauertag Die Ursprünge des Volkstrauertags reichen in die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg zurück. Seit 1952 wird in Deutschland am zweiten Sonntag vor dem ersten Advent der Volkstrauertag abgehalten. An diesem Tag wird der Opfer von Gewalt und Krieg gedacht. Die zentrale Gedenkfeier findet im Bundestag statt, wo dieses Jahr der französische Präsident Emmanuel Macron eine Rede gehalten hat . Ende der weiteren Informationen

