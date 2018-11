Gabi Uhl aus Taunusstein vermittelt Brieffreundschaften mit Gefangenen in US-Gefängnissen - auch mit zum Tode verurteilten Mördern. Drei ihrer eigenen Brieffreunde wurden hingerichtet - und sie hat es mitangesehen. Warum macht jemand so etwas?

Vor über 20 Jahren lernte Gabi Uhl ihren ersten US-amerikanischen Brieffreund kennen: den Mörder Clifford Boggess. Seitdem hat die 56 Jahre alte Lehrerin aus Taunusstein (Rheingau-Taunus) mit zehn zum Tode verurteilten Gefangen in Texas Kontakt gehabt, drei sogar bis zu ihrer Hinrichtung begleitet.

Der Kontakt zu einem Gefangenen in Texas entstand über eine Freundin. Auf viele Briefe, folgte schließlich der erste Besuch alleine. "Mich zu überwinden hat eine lange Zeit gedauert", erzählt die Vorsitzende des Vereins "Initiative gegen die Todesstrafe", der sich gegen die Todesstrafe weltweit engagiert und ein Bewusstsein dafür schaffen möchte.

Mittlerweile reist Uhl regelmäßig nach Texas, meist zwei Mal im Jahr. Dort besucht sie dann zwei bis drei zum Tode verurteilte Häftlinge. "Besuche sind immer ein besonderes Highlight", sagt sie. Denn häufig säßen die Gefangenen 22 Stunden am Tag in ihrer knapp sechs Quadratmeter großen Zelle. Briefe und Besuche seien da der einzige Kontakt zur Außenwelt.

Verein hat Kontakt zu 300 Gefangenen

Die Frage warum sie sich um Menschen in der Todeszelle kümmert, hat sich Uhl häufig gestellt. "Letztendlich ist die Antwort sehr simpel: Ich möchte die Menschen und ihre Geschichten kennenlernen." Deshalb bietet sie auch anderen Menschen die Möglichkeit mit Häftlingen in Kontakt zu treten: auf der Internetseite ihres Vereins .

Nach Bundesstaat sortiert können Interessierte die Inserate der Gefangenen lesen und sich per Mail an den Verein wenden, wenn sie einem Häftling schreiben möchten. Momentan hat der Verein Kontakt zu etwa 300 Insassen in den USA.

"Wir haben aber auch eine Verantwortung den Gefangenen gegenüber", sagt Uhl. Deshalb sollen sich nur die Leute melden, die Interesse an einer langfristigen Brieffreundschaft haben und damit umgehen können, wenn ihr Brieffreund eines Tages hingerichtet wird. Eine Mindestanzahl an Briefen gibt es nicht: "Manche schreiben ein bis zwei Mal im Monat, andere mehrmals die Woche."

Häftlinge suchen nach "Fenster zur Welt"

Die Beweggründe, eine Brieffreundschaft mit einem Gefängnis-Insassen anzufangen, sind vielfältig. "Manchmal gibt es auch romantische Intentionen und Beziehungen entstehen", erzählt Uhl. Doch das sei die Minderheit.

Die meisten wollen die Gefangenen einfach unterstützen: "Sie haben das Bedürfnis, für jemanden das Fenster zur Welt zu sein", sagt Uhl. Die Furcht den Gefangenen von Dingen zu erzählen, die sie selbst nicht (mehr) haben können, sei häufig unberechtigt. Viele Insassen freuen sich über Eindrücke und Fotos ihrer Brieffreunde, um so etwas von dem Leben außerhalb der Gefängnismauern mitzubekommen.

Erste Hinrichtung war Überwindung

Die Hinrichtung ihres ersten Brieffreundes kam schnell und der Verurteile bat Uhl, daran teilzunehmen."Erstmal war ich zögerlich", sagt sie. Dann nahm sie schließlich ihren ganzen Mut zusammen und meldete sich gemeinsam mit einer Freundin als Zeuge der Hinrichtung von Cliffard Boggess an.

"Das war ein durchmischtes Gefühl für mich." Anfangs habe sie die Situation nicht glauben können und es für einen bösen Traum gehalten. Schnell habe sie realisiert, dass das die Realität sei. Nach der zweiten Hinrichtung, der ihres Brieffreundes Kevin Kincy, habe sie vor der Scheibe gestanden und das Geschehene zu verdauen versucht. "Das Wort barbarisch war das erste, was mir durch den Kopf ging", erzählt Uhl.

Bei der dritten Hinrichtung im Jahr 2014 sagte sie sich schließlich: "Drei Mal ist genug." Seit sie von einem ehrenamtlichen Friedensrichter hörte, der im Todestrakt sitzt, ist sie sich darüber nicht mehr so im Klaren. Mittlerweile steht sie mit dem Mann in Briefkontakt und sagt: "Ich würde es wahrscheinlich nochmal machen."

Gabi Uhl mit ihrem Brieffreund Kevin Kincy, der 2006 für einen Raubmord hingerichtet wurde. Bild © Gabi Uhl

Lernen mit dem Geschehenen umzugehen

Die Zeit des Verarbeitens habe immer ein paar Wochen gebraucht. "Mein Weg damit umzugehen, war kreativ zu sein", erzählt Uhl. So seien auch ihre eigene Website und ein paar andere Projekte entstanden.

Ein Herzensprojekt hat sie mit ihrem Verein "Initiative gegen die Todesstrafe" umsetzen können: Der Verein hat Erfahrungsberichte von zum Tode verurteilten Gefangenen in den USA gesammelt. Ziel der Aktion: Menschen einen Einblick in das Leben von Gefangenen zu geben, über die viel gesprochen wird, aber wenig bekannt ist.

40 Häftlinge aus neun US-Bundesstaaten schickten dem Verein über 100 Kreationen - Gedichte, Geschichten und gemalte Bilder. Die eindrucksvollsten sind in dem Buch "Leben im Todestrakt - Live on Death Row" zusammengefasst und sowohl in deutscher Sprache, als auch in Englisch erhältlich.

Gabi Uhl hofft, dass sich noch mehr Menschen mit den Gefangenen in einer Todeszelle und ihren Gedanken auseinandersetzen. Dabei gehe es vor allem darum, den Häftling als Mensch zu respektieren, ohne seine Straftat zu akzeptieren.