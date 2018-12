Ein Auslaufmodell? Die Feuerwache in Walldorf.

Mörfelden-Walldorf: Eine Stadt mit zwei Stadtteilen, zwei Rathäusern, zwei Bahnhöfen - und zwei Freiwilligen Feuerwehren. Noch, denn die Feuerwehren sollen zusammengelegt werden. Das sorgt für Aufregung. Nun stimmen die Bürger darüber ab.

Regelmäßig stehen Sebastian Gleser aus Walldorf und seine Mitstreiter an einem Stand auf dem Wochenmarkt und rühren die Werbetrommel. Gleser ist Vorsitzender und Gründungsmitglied der Bürgerinitiative "Mö-Wa für Zwei". Die Initiative macht sich seit Monaten stark für den Erhalt beider Feuerwehren im jeweiligen Stadtteil Mörfelden und Walldorf. Die Meinung der Bürger ist das, was zählt. Schließlich soll ein Bürgerentscheid heute Klarheit bringen, wie die Zukunft der Feuerwehren Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) auszusehen hat.

Zehn-Millionen-Euro-Neubau geplant

Die Stadtverordnetenversammlung hatte im Juni entschieden, die beiden Freiwilligen Feuerwehren Walldorf und Mörfelden zusammenzulegen. Zehn Millionen Euro soll der Bau des modernen Gerätehauses auf dem Gelände an der B44 kosten. Geplante Bauzeit: sieben bis acht Jahre nach Beschluss. Viele Bürger befürchten allerdings, dass von dort aus nicht mehr alle Straßen der Stadt innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist von zehn Minuten zu erreichen sind. Schnell kamen genügend Unterschriften für einen Bürgerentscheid zusammen.

Vor allem seitens der Feuerwehrleute hagelte es Protest. Auch von Sebastian Gleser. Der 33-Jährige kann die Entscheidung der Stadtverordneten nicht nachvollziehen: "Da soll ein neues Gerätehaus entstehen zwischen den beiden Stadtteilen auf einer grünen Wiese, also außerhalb der Ortskerne. Die Stadtteile liegen gut 2,5 km auseinander. Wie sollen denn bei einem Einsatz die jugendlichen Einsatzkräfte ohne Führerschein schnellstmöglich dorthin kommen?" Die Feuerwehrjugend könnte so ausgegrenzt werden, fürchtet Gleser.

Feuerwehrleute im Stau?

Im Ernstfall sieht Gleser auch Gefahren, denn die Anfahrtszeiten zu dem neuen Gerätehaus seien zwei bis drei Minuten länger. "Wenn es brennt, zählt aber jede Minute." Gerade zu Hauptverkehrszeiten könnte es passieren, dass die Feuerwehrleute auf dem Weg zum Gerätehaus im Stau stehen. "Im Moment können über 90 Feuerwehrleute in einer Zeit von unter drei Minuten an den Gerätehäusern sein. Zum neuen Standort schafft es nicht mal die Hälfte in dieser Zeit", prognostiziert Gleser.

Ein Streitpunkt: Ist die Hilfsfrist vom neuen Standort aus einzuhalten? Bild © Freiwillige Feuerwehr Walldorf

Dazu komme, dass viele die Stadtteile vom geplanten Standort aus schlechter zu erreichen seien als bisher, sagt Daniel Mund, einer von Glesers Mitstreitern. "In Walldorf verschlechtert sich die Anfahrtszeit auf einer Fläche von über 60 Prozent, in Mörfelden ist es etwas weniger." Da seien viele Straßen nur noch knapp innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist von zehn Minuten zu erreichen.

Dringender Sanierungsbedarf

Es gibt in Mörfelden-Walldorf aber auch Befürworter des geplanten Feuerwehr-Neubaus. Parallel zur Bürgerinitiative "Mö-Wa für Zwei" hat sich eine Interessengemeinschaft gebildet. Auch deren Mitglieder stehen jede Woche auf dem Markt und werben für ihren Standpunkt. Seit Jahren sei bekannt, dass beide Feuerwehr-Gerätehäuser dringend saniert werden müssen, betont IG-Mitglied Kiyoshi Makabe aus Walldorf. Wenn schon Geld in die Hand genommen werde, dann doch bitte für eine Lösung, die zukunftsfähig sei, meint der 54-Jährige. "Durch die Zusammenlegung beider Feuerwehren könnten wir die Chancen verbessern, schnellstmöglich genügend Einsatzkräfte zusammen zu haben, um dann ausrücken zu können."

Auch in puncto Hilfsfrist teilt Makabe die Sorgen der Zusammenlegungsgegner nicht. Im Gegenteil. So sei das Wohngebiet "An den Eichen" mit seinen rund 540 Bewohnern, das für die momentanen Standorte ungünstig liegt, von dem geplanten Neubau gut innerhalb der Hilfsfrist zu erreichen. "Testfahrten haben gezeigt, dass durch die zentrale Lage lediglich ein kleines Industriegebiet im Walldorfer Norden 30 Sekunden später erreicht wird", sagt Makabe.

Bürgerentscheid am Sonntag

Heute haben nun die Bürger das Wort. Sie können in einem Bürgerentscheid darüber abstimmen, ob die Feuerwehren in einem zentralen Gerätehaus zusammengelegt werden sollen. Sebastian Gleser von der Bürgerinitiative "Mö-Wa für Zwei" hofft auf eine rege Beteiligung. Denn es muss nicht nur eine Mehrheit für den Erhalt der zwei Gerätehäuser stimmen, sondern gleichzeitig auch 25 Prozent der Wahlberechtigten. Das sind in Mörfelden-Walldorf rund 6.500 Bürger. Nur dann ersetzt die Meinung der Bürger den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Stimmen weniger für den Erhalt, wird die Stadtverordnetenversammlung erneut über die Zusammenlegung abstimmen müssen.