Mit der Bundesnotbremse gelten strengere Regeln für den Distanzunterricht an Schulen. Die Hürde für den Wechselunterricht sinkt in Hessen jedoch: Die Jahrgangsstufen 7 und höher dürfen bald wieder in den Klassenraum - wenn die Inzidenz stimmt.

In Hessen kehren die Klassen ab Jahrgangsstufe 7 ab dem 6. Mai zurück in den Wechselunterricht. Das teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Freitag nach der Sitzung des Corona-Kabinetts mit. "Der Schritt ist pädagogisch wichtig", so Lorz. Mit Ausnahme der Abschlussklassen befanden sich die älteren Schüler und Schülerinnen seit Dezember ausschließlich im Distanzunterricht.

Die bundesweite Notbremse biete diesen Spielraum zur Lockerung, betonte auch Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in der gemeinsamen Pressekonferenz. Die Frist gewähre den Schulen ausreichend Spielraum, um sich auf die Umstellung entsprechend vorzubereiten. Am 5. Mai wird in Hessen auch die letzte schriftliche Abiturprüfung im Haupttermin geschrieben.

Neue Schul-Notbremse ab 165er-Inzidenz

Nach den neuen Vorgaben der Bundesnotbremse müssen Schulen immer dann von Wechselunterricht in den Distanzunterricht wechseln, wenn die Inzidenz von 165 in der jeweiligen kreisfreien Stadt oder dem jeweiligen Kreis an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten wird. Die Maßnahme muss am übernächsten Tag umgesetzt werden.

Zurück in den Wechselunterricht geht es in solchen Fällen erst dann, wenn der Wert an fünf Tagen hintereinander den Grenzwert unterschreitet. Die 165er-Grenze gilt somit als neue Notbremse für die Schulen. Eine Ausnahme gibt es hier nur für die Abschlussklassen, sie dürfen unabhängig vom Wert weiter im Wechselunterricht unterricht werden.

Wert unter 100 ermöglicht Präsenzunterricht

Ein weiterer bundesweiter Richtwert für die Schulen ist die 100er-Inzidenz: Wird der Wert von 100 an fünf Tagen hintereinander unterschritten, können die Schulen dann auch am übernächsten Tag wieder vom Wechselunterricht in den Präsenzunterricht wechseln.

Wechselunterricht ist immer dann Pflicht, wenn die 100er-Inzidenz drei Tage infolge gerissen wird. In Hessen wäre aktuell kein genereller Präsenzunterricht möglich - alle Kreise und kreisfreien Städte lagen noch am Mittwoch über der 100er-Marke. Der Werra-Meißner Kreis befand sich laut RKI am Freitag zwar knapp unter der 100, müsste diesen Wert aber drei Tage in Folge unterschreiten.

165er-Inzidenz für Distanzunterricht ab Montag

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gilt die neue 165er-Regelung zum Wechselunterricht schon ab kommendem Montag. Auch die Abschlussklassen, aktuell im normalen Unterricht, sollen dann schon wechselweise unterrichtet werden.

Mit Stand vom Freitag wären ab Montag die Schulen in elf hessischen kreisfreien Städten und Kreisen von der neuen Schul-Notbremse betroffen und müssten ganz in den Distanzunterricht wechseln: Groß-Gerau, Stadt Offenbach, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg, Gießen, Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg, Main-Kinzig und die Stadt Kassel. Überall dort lagen auch am Freitag den dritten Tag in Folge oder länger laut Robert-Koch-Institut die Inzidenzen über der 165er-Schwelle.

In dem Großteil der aufgezählten Kreise und Städte außer Kassel und Groß-Gerau fand nach den Ferien ohnehin noch kein Präsenzunterricht statt (außer Abschlussklassen), weil die Inzidenzen zuletzt über 200 lagen. Erst wenn der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die 165 unterschreitet, dürfen Kreise und Städte die Schul-Notbremse wieder aufheben.

Notbetreuung für Grundschulen in Sonderfällen

Nur Abschlussklassen im Wechselunterricht und Schüler der Notbetreuung dürfen dann ab Montag noch in den Schulen in den genannten Kreisen und Städten über der 165er-Grenze kommen. Wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Freitag bekanntgab, gilt die landesweit gültige Notbetreuung nur für Kinder in Grundschulen - und zwar für Kinder von Alleinerziehenden, wenn beide Eltern berufstätig sind, wenn es dem Kindeswohl dient und bei Härtefällen.

Virologe Stürmer: Grenzwert von 165 zu hoch

Flächendeckender Distanzunterricht ab einer Inzidenz von 165 statt 200 - aus Sicht des Frankfurter Virologen Martin Stürmer macht die Orientierung am konkreten Grenzwert keinen Sinn. Bei der Zahl handele es sich vermutlich um einen "demokratischen Kompromiss", nicht um einen wissenschaftlichen Wert.

Auch ein Grenzwert von 100 wäre angesichts der Verbreitung der britischen Mutation noch zu hoch, glaubt der Virologe. "Und wenn ich mit meinem Wert derart hoch bleibe, dann muss ich das mit einer deutlich engmaschigeren Teststrategie absichern", sagte Stürmer zu hessenschau.de. Bei einer Inzidenz von 165 seien drei verpflichtende Testtage an den Schulen das Minimum, bestenfalls im Rahmen von PCR-Tests, die weniger Fehlerquellen aufwiesen als Schnelltests.

Schüler sowie Lehrkräfte im Präsenzunterricht müssen sich nach dem neuen Bundesgesetz zweimal pro Woche in Eigenregie testen - in Hessen gibt es seit Anfang der Woche zweimal wöchentliche verpflichtende Schnelltests an den Schulen. 320 Schüler und Schülerinnen sowie 20 Lehrkräfte sind nach Ministeriumsangaben an den ersten drei Tage positiv getestet worden.

