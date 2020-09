Mit Protestcamps und Mahnwachen wollen sich Gegner des A49-Ausbaus gegen die Rodung im Dannenröder Forst stemmen. In der Nacht zum Sonntag besetzten sie zwischenzeitlich eine Bundesstraße.

Aktivisten haben bei Protesten gegen den Weiterbau der A49 in der Nacht zum Sonntag die B62 bei Kirtorf (Vogelsberg) blockiert. Bei der kurzfristig angekündigten Aktion wollten die rund 50 Aktivisten auf der Bundesstraße schlafen, um gegen das Übernachtungsverbot in den Protestcamps zu protestieren.

In Verhandlungen mit dem zuständigen Vogelsbergkreis wurde der Kompromiss erreicht, dass eine nahe gelegene Wiese zur Übernachtung genutzt wurde. Das Versammlungsrecht sei zwar "ein hohes Gut", sagte Sigfried Simon vom Landratsamt Lauterbach dem hr. Jedoch sei das Blockieren einer gesamten Straße für den Verkehr, insbesondere für Rettungsfahrzeuge, kritisch.

Nach rund zwei Stunden zogen die Aktivisten von der Bundesstraße zu der benachbarten Wiese.

Polizei nennt Situation "ruhig"

Ein Polizei-Sprecher beschrieb die Situation am Sonntagmorgen als "ruhig". Die Aktivisten hätten in ihren Zelten genächtigt, es gebe seitens der Polizei aktuell keinen Grund, tätig zu werden, sagte er dem hr.

Der Protest gegen den Weiterbau der A49 in Mittelhessen war am Samstag schleppend angelaufen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, fanden sich schätzungsweise ein Dutzend Demonstranten bei einer Kundgebung in Homberg-Dannenrod (Vogelsberg) ein. Eine Veranstaltung in Stadtallendorf-Schweinsberg (Marburg-Biedenkopf) sei kurzfristig abgesagt worden, da sich kaum Teilnehmer eingefunden hätten.

Protest-Konzert vor 150 Menschen

Außerdem habe es am Samstagmittag noch drei Mahnwachen gegeben, die ebenfalls nur von wenigen Personen besucht worden seien. Mehrere Polizeibeamte waren am Samstag im Einsatz, nachdem Veranstaltungen und Mahnwachen im Zusammenhang mit dem Protest gegen den Weiterbau der A49 angekündigt waren.

Am Abend kamen rund 150 Menschen zu einem Konzert im Wald. Die Polizei sprach von einem "ruhigen Ablauf".

Demo am Freitag in Wiesbaden mäßig besucht

Am Freitag hatten Umwelt- und Klimaschützer in Wiesbaden gegen den Weiterbau der Autobahn 49 und die Rodung von Waldflächen für die Trasse protestiert. Bei Kundgebungen vor dem hessischen Landtag und dem Verkehrsministerium sowie bei einer Art Mahnwache zählten die Veranstalter etwa 300 Teilnehmer, die Polizei sprach von rund 180 Teilnehmern.

Mit zwei zeitgleichen Kundgebungen vor dem Landtag und dem Verkehrsministerium protestierten Aktivisten gegen den geplanten Weiterbau der A49 Bild © picture-alliance/dpa

Veranstalter der Proteste waren die Klimaschutzbewegung Fridays for Future und die Gruppe Task Force Dannenröder Forst. Diese wollen damit die Rodung eines Teils des Forsts, eines Waldstücks bei Homberg (Ohm) in Mittelhessen, für den Bau der A49 verhindern. Die Autobahn soll Kassel und Gießen miteinander verbinden. Der geplante Teilabschnitt führt von Stadtallendorf zum Ohmtal-Dreieck.

Bürger und Kommunen hatten sich in der Vergangenheit bereits besorgt über die Protestveranstaltungen gezeigt und etwa Randale befürchtet. Sie wiesen außerdem daraufhin, dass der A49-Ausbau von Menschen in der Region auch durchaus befürwortet werde.

Sendung: hr-iNFO, 13.09.2020, 06.00 Uhr