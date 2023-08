Cannabis-Clubs in Hessen rechnen bei einer von der Bundesregierung geplanten Legalisierung der Droge mit deutlich mehr Mitgliedern.

Cannabis-Pflanze (EPA) Bild © EPA

Der Red Lion Cannabis Social Club Gießen habe seit seiner Gründung Mitte Juni rund 70 Mitglieder gewonnen und damit deutlich mehr als erwartet, teilte der Vorsitzende Tim Barton mit. Auch der Cannabis Social Club in Kassel rechnet mit einem "deutlichen Zulauf". Der Kasseler Club habe bislang rund 170 Mitglieder, viele von ihnen seien älter als 40 Jahre.

Der Dachverband deutscher Cannabis Social Clubs (CSCD) listet in Hessen fünf Vereine auf: außer in Kassel und Gießen auch in Mörfelden-Walldorf, im Rheingau und in der Bergstraße.

Dem umstrittenen Gesetzesentwurf der Bundesregierung zufolge soll Erwachsenen der Besitz von 25 Gramm erlaubt werden, privat sollen drei Cannabis-Pflanzen angebaut werden dürfen. Mitglieder in den Cannabis-Clubs sollen gemeinschaftlich anbauen, geraucht werden darf in den Clubs nicht. Die Regelungen sollen die Drogenkriminalität bekämpfen und den Gesundheitsschutz erhöhen. Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung.