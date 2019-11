Die Punkbank "Feine Sahne Fischfilet" tritt am Freitagabend in Wetzlar auf. Der dortige Ortsverband der CDU und eine Bürgerinitiative wollen deshalb Mahnwachen gegen "Linksanarchisten" abhalten. Die Musiker kontern auf Facebook.

Rund 4.000 Zuschauer werden erwartet, wenn die Punkband "Feine Sahne Fischfilet" am Freitagabend in Wetzlar auftritt. Es ist erst einmal nichts ungewöhnliches, sind die Musiker doch nahezu ununterbrochen auf Deutschlands Bühnen unterwegs. Alleine im Dezember geben sie elf Konzerte.

Bei der ortsansässigen CDU und der Bürgerbewegung "Pro Polizei" lässt der Auftritt der bekennend linken Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern aber offenbar den Puls in die Höhe schnellen. Anlässlich des Konzerts in der Rittal-Arena haben beide bei der Stadt Mahnwachen "gegen Linksanarchisten" angemeldet. Auf Flyern, die über eine kostenlose Wochenzeitung an viele Haushalte verteilt wurden, ruft die CDU zur Teilnahme auf. "Feine Sahne Fischfilet" hatten ein Foto des Flyers auf Facebook geteilt.

Flyer der CDU Wetzlar Bild © Facebook/Feine Sahne Fischfilet

Dabei hat die offen zur Schau getragene Links-Attitüde von "Feine Sahne Fischfilet" augenscheinlich einen empfindlichen Nerv bei den Wetzlarer Christdemokraten getroffen. Oben auf dem Flyer prangt plakativ ein brennendes Polizeiauto, im Text bezeichnet die CDU die Band nicht weniger plakativ als "Linksanarchisten". Zudem hätten sie eine polizeifeindliche Haltung und riefen zur Gewalt auf. Die CDU Wetzlar sehe sich deshalb gezwungen, "für die demokratischen Strukturen unseres Vaterlandes" einzutreten.

Ähnlich markant formuliert es "Pro Polizei". In einem Online-Artikel des "Wetzlar Kuriers" fordert die Bürgerbewegung um den CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Irmer die Band auf, sich "von diesen linksradikalen und den inneren Frieden zersetzenden Texten zu distanzieren". Zufällig ist Irmer auch Herausgeber des Mediums. Sowohl die CDU Wetzlar als auch Pro Polizei waren am Freitagnachmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Band kontert auf Facebook

"Feine Sahne Fischfilet", die sich selbst gerne als Anti-Nazi-Band bezeichnen, ließen die Aktion nicht unkommentiert und konterten auf Facebook. "Ist das die gleiche CDU Wetzlar, die sich 'nen Scheiß darum gekümmert hat, dass in diesem Jahr ihr Parteimitglied Walter Lübcke von organisierten Nazis abgeknallt wurde?", schrieb die Band und fragte provokativ: "Wie viele Mahnwachen gab es dazu von euch?" Ihren Beitrag schloss sie mit den Worten: "Es war offensichtlich genau richtig, nach Wetzlar zu kommen."

Auf Twitter machten sich die Punkrocker zudem darüber lustig, dass die "Rechtsanarchisten der CDU" die Mahnwache nicht angemeldet hätten. Damit liegen sie allerdings falsch. "Es ist alles ordnungsgemäß angemeldet", bestätigte ein Sprecher der Stadt Wetzlar dem hr.

Die Polizei erwartet etwa 100 Teilnehmern bei den Mahnwachen. Ein erhöhtes Sicherheitsrisko sehe sie nicht. "Wir gehen davon aus, dass alles friedlich bleibt", sagte ein Sprecher.

Erwähnung im Verfassungsschutzbericht

Im Jahr 2011 wurden "Feine Sahne Fischfilet" aufgrund ihrer "explizit anti-staatlicher Haltung" im Verfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern erwähnt. Das brachte der Band damals so viel Publicity ein, dass sie sich ein Jahr später mit einem Präsentkorb bei den Verfassungsschützern bedanken wollten.