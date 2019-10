Geschirrspülen bei rauem Seegang, Delfine beobachten am Bug, in einem Think Tank über eine emissionsarme Art des Reisens nachdenken: Die hessische Klimaaktivistin Clara von Glasow berichtet hier von ihrer Reise mit dem Segelschiff zum UN-Klimagipfel in Chile.

In sieben Wochen über den Atlantik segeln - diese Reise hat Anfang Oktober die Studentin Clara von Glasow aus Wiesbaden angetreten. Ihr Ziel: Gemeinsam mit 33 anderen jungen Klimaaktivisten will sie auf der Weltklimakonferenz Anfang Dezember in Chile sprechen und Lösungen für eine neue, möglichst ressourcenschonende und mit geringem CO2-Ausstoß verbundene Art des Reisens entwerfen.

Für hessenschau.de berichtet Clara von Glasow in einem Logbuch von ihrer Segelreise von Amsterdam nach Rio de Janeiro, ihrer Busreise nach Santiago de Chile und ihrer Teilnahme beim UN-Gipfel dort. Weil sich die Reisenden die meiste Zeit auf einem Segelschiff aufhalten, wo sie keinen Internetempfang hat, kann sie ihre Eindrücke und Schilderungen in Text und Bewegtbild nur auf den seltenen Landgängen ins hr-Funkhaus in Frankfurt schicken.

Claras Logbuch

6. Oktober, Ärmelkanal

Die ersten Tage auf unserem Segelschiff "Regina Maris" waren sehr bewegt - wir hatten gerade in der Nordsee ziemlich starke Stürme, und viele von uns sind seekrank geworden. Mir ging es auch nicht immer super, aber zum Glück die meiste Zeit so gut, dass ich mich um die kranken Leute kümmern und meine Arbeiten an Bord weiter absolvieren konnte.

9. Oktober, westlich von Frankreich

Zum Arbeiten sind wir in verschiedene Schichten eingeteilt. Meine geht immer von 17 bis 21 Uhr. In der Schicht ist es unsere Aufgabe zu steuern. Wir bekommen einen bestimmten Kurs genannt, und eines der Mitglieder der Schicht - wir nennen sie auch Wache - ist dafür verantwortlich, den zu halten. Außerdem wurde unserer Gruppe die Aufgabe zugeteilt, die Toiletten zu putzen.

Abgesehen von den Segelschichten haben wir auch Küchenschichten. An Bord ist eine Köchin, aber die Mahlzeiten müssen auch vorbereitet werden. Dafür sind drei Menschen zuständig. Wir spülen auch - das ist ziemlich lustig, weil wir uns dann zu dritt Musik anmachen. Es dauert aber auch lange, weil das Schiff die ganze Zeit in Bewegung ist.

Oft sind wir in einer ziemlichen Schieflage, mit jeder meiner Bewegungen muss ich dann die Bewegung des Schiffs ausgleichen. Daran habe ich mich aber gewöhnt. Auch die Leute, die am Anfang seekrank waren, können inzwischen gut mit dieser Bewegung leben. Ich stelle es mir sehr komisch vor, irgendwann wieder an Land zu gehen und komplett festen Boden unter den Füßen zu haben.

11. Oktober, nordwestlich von Spanien

Auch in unseren Schlafkammern ist es immer ein bisschen unruhig, und man muss sich festhalten - zum Schlafen ist das aber ganz schön, weil man so in die Träume geschaukelt wird. Meine Koje ist die obere in einem Hochbett, ich schlafe zusammen mit drei Niederländerinnen in einer Kammer.

Ich habe auch einen Lieblingsort an Bord: das Klüvernetz, ein Netz vorne am Schiff. Wir brauchen es, um die Segel einzupacken, wenn wir sie herunterlassen. Aber wenn gerade nichts zu tun ist, dürfen wir uns auch in dieses Netz legen. Wenn man Glück hat, und das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, schwimmen Delfine vorne am Bug mit uns mit. Man liegt dann anderthalb Meter über diesen Delfinen und kann ihnen beim Schwimmen und Spielen zuschauen.

14. Oktober, entlang der portugiesischen Westküste

Seit fast zwei Wochen arbeiten wir auf der "Regina Maris" in einem Think Tank, in dem wir über die Zukunft des Reisesektors nachdenken. Die Zeit an Bord nutzen wir natürlich nicht nur, um aufs Meer zu schauen, sondern auch, um Ergebnisse zu produzieren. Wir alle reisen sehr gerne und haben viel vom Reisen profitiert. Und wir wollen, dass es in Zukunft einfacher ist zu reisen, ohne dem Planeten stark zu schaden.

Im Moment befinden wir uns in der Phase der Problemanalyse, dafür haben wir uns in vier Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe kümmert sich um die Frage, wer die Menschen sind, die reisen. Eine andere schaut sich an, wer die Menschen sind, die nicht reisen - dabei geht es viel um Gerechtigkeitaspekte. Die dritte Gruppe betrachtet, welche Transportformen es gibt und welche nachhaltigen Alternativen zum Fliegen existieren. In meiner Gruppe kümmern wir uns darum, welche internationalen Richtlinien und Gesetze den Status quo des Reisens geprägt haben.

Im Moment schauen wir uns also an, wo in diesen Bereichen Probleme liegen. In der nächsten Phase wollen wir dann innovative und kreative Lösungsansätze finden, um den Status quo zu ändern.

Die Ergebnisse des Think Tanks werden wir auf der Welt-Klimakonferenz Anfang Dezember in Santiago de Chile vorstellen.

16. Oktober, Casablanca, erster Landgang

Das Schwanken vom Segelschiff überträgt sich auch auf meine ersten Schritte auf festem Boden seit zwei Wochen. Ich sende mein erstes Datenpaket an den hr.

Wird fortgesetzt...

Protokolliert von Sophie Spelsberg.