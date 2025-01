"Cops im Dialog" besuchen Schulen

Eine Dialogreihe an Schulen soll für mehr Respekt vor den Sicherheitsbehörden sorgen.

Veröffentlicht am 23.01.25 um 12:12 Uhr

Bei der Auftaktveranstaltung der Reihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" diskutierten Schüler einer Gesamtschule in Frankfurt am Donnerstag mit Innenminister Poseck, Kultusminister Schwarz (beide CDU) und Polizisten. "Schule und Polizei haben eine wichtige gemeinsame Aufgabe: die Vermittlung von Werten und die Sorge für deren Erhaltung", so Schwarz. Es gehe auch um die Sensibilisierung der Jugendlichen für das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte.