Das Jahr 2020 hatte es bekanntlich in sich. Deshalb gibt es gleich zwei Unwörter des Jahres.

Auf "Klimahysterie" folgen "Corona-Diktatur" und "Rückführungspatenschaften". Die Jury aus Sprachwissenschaftlern und Publizisten hat diese Wortschöpfungen am Dienstag zum Unwort-Paar des Jahres 2020 erklärt. Damit wurden zum ersten Mal zwei Unwörter des Jahres gekürt, üblicherweise vergibt das Expertengremium in Darmstadt den Negativtitel lediglich an einen Begriff.

Damit nehme die Jury Rücksicht darauf, dass das Thema Corona-Pandemie in der Öffentlichkeit wie in den Unwort-Einsendungen dominiert habe. Man wolle aber zugleich darauf aufmerksam machen, "dass auch in anderen Themenbereichen weiterhin inhumane und unangemessene Wörter geprägt und verwendet werden".

"Querdenker" und "systemrelevant" am häufigsten vorgeschlagen

Insgesamt waren laut einer Sprecherin 1.826 Einsendungen eingegangen, es habe 625 unterschiedliche Vorschläge gegeben. 75 der Wörter entsprächen einem der vier Unwort-Kriterien.

Zum Thema Corona-Pandemie waren nach Angaben der Jury auch Begriffe wie "Absonderung", "Systemling", "Wirrologen" oder "Grippchen" unter den Einsendungen. Am häufigsten seien aber "systemrelevant" (180) und "Querdenker" (116) zum fast alles beherrschenden Thema des Jahres 2020 vorgeschlagen worden.

Es gab aber auch Vorschläge aus anderen Themengebieten. So seien im Zusammenhang mit Migration "Abschiebepatenschaft", "Ankerkinder" oder "Migrationsabwehr" vorgeschlagen worden.

Wörter, die gegen die Menschenwürde verstoßen

Die sprachkritische Aktion "Unwort des Jahres" möchte mit ihrer alljährlichen Aktion auf unangemessenen Sprachgebrauch aufmerksam machen und so sensibilisieren. Dabei werden Wörter gerügt, die gegen die Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstoßen, die gesellschaftliche Gruppen diskriminieren oder die euphemistische, verschleiernde oder irreführende Formulierungen sind.

Reine Schimpfwörter zählen nicht. Vorschläge müssen eines der Kriterien erfüllen. Die Jury richtet sich nicht nach der Menge der Vorschläge für ein einzelnes Wort. Das "Unwort des Jahres" wird seit 1991 gekürt. Im vergangenen Jahr war es "Klimahysterie". 2018 lautete das Unwort "Anti-Abschiebe-Industrie".

Sendung: hr-iNFO, 12.01.2021, 10.00 Uhr