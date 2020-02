Ein Flugzeug der Luftwaffe hob am Freitag am Flughafen Köln-Bonn in Richtung Wuhan ab, um Deutsche nach Hause zu holen.

Ein Flugzeug der Luftwaffe hob am Freitag am Flughafen Köln-Bonn in Richtung Wuhan ab, um Deutsche nach Hause zu holen. Bild © picture-alliance/dpa

Deutsche aus Wuhan sollen am Nachmittag in Frankfurt landen

Am Frankfurter Flughafen werden am Samstagnachmittag Deutsche aus dem chinesischen Coronavirus-Epizentrum Wuhan erwartet. Das Medical Assessment Center am Flughafen ist in Alarmbereitschaft, eine Spezial-Reinigungsfirma steht bereit.

Videobeitrag Video zum Video Frankfurter Flughafen erwartet Deutsche aus Wuhan [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Die wegen der Ausbreitung des Coronavirus aus China ausgeflogenen Deutschen werden nach ihrer voraussichtlichen Landung am Samstagmittag in Frankfurt auf den Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Rheinland-Pfalz gebracht. Sie sollen dort 14 Tage lang bleiben, wie das hessische Sozialministerium am Freitag mitteilte. Eine Maschine der Luftwaffe war am Freitag nach China unterwegs. Die Ankunft der Maschine in Frankfurt wird für 15.15 Uhr erwartet.

Unmittelbar nach der Landung sollen alle Passagiere im Medical Assessment Center (MAC) am Flughafen untersucht werden. Sozialminister Kai Klose (Grüne) ordnete eine erhöhte Betriebsbereitschaft des MAC an, um bestmöglich auf etwaige Risiken vorbereitet zu sein.

Das MAC ist spezialisiert auf die Versorgung von ankommenden Passagieren mit neu aufgetretenen oder hochansteckenden Krankheiten. Als einer von fünf Flughäfen in Deutschland verfügt der Frankfurter Airport über eine solche Einrichtung. Das folgt laut Sozialministerium den internationalen Gesundheitsvorschriften.

Videobeitrag Video zum Video Suche nach Corona-Impfstoff [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

14 Tage lang im Einzelzimmer

Schon beim Sonderflug der Luftwaffe aus der Krisenregion rund um die zentralchinesische Millionenstadt Wuhan nach Frankfurt soll nach Auskunft des Sozialministeriums ein Arzt an Bord sein. Nach der Ankunft wollen Ärzte die Reisenden befragen und untersuchen. Für den Flug gemeldet hatten sich etwa 130 Menschen, darunter rund 90 Deutsche und 40 Menschen anderer Nationalität.

Feldbetten in einer Turnhalle am Flughafen Frankfurt, auf denen die aus China ausgeflogenen Deutschen untersucht werden sollen. Bild © Tobias Weiler (hr)

Sollten die Ärzte im MAC einen Verdacht auf eine Erkrankung haben, werden die Betroffenen in die Frankfurter Universitätsklinik gebracht, die auf die Therapie derartiger Krankheiten vorbereitet ist. Alle anderen werden zunächst im MAC betreut, bevor sie gemeinsam zum Luftwaffenstützpunkt in Germersheim gebracht werden.

Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagte, die Betroffenen sollten wegen der Inkubationszeit des Virus 14 Tage lang in der Ausbildungskaserne der Luftwaffe bleiben. "Die Kontakte nach außen werden auf ein Minimum reduziert", sagte er. Zudem würden die Betroffenen in Einzelzimmern untergebracht, in denen sie auch bleiben müssten.

Spezialfirma reinigt Flieger

Nicht nur die Passagiere bedürfen einer besonderen Behandlung: Auch die Reinigung der Maschine findet nicht im alltäglichen Maße statt. Eine Spezialfirma aus Frankfurt, die schon in anderen Fällen mit der Bundeswehr und der Lufthansa zusammengearbeitet hat, schickt ein zwölfköpfiges Team zum Flughafen.

Dieses werde rund zehn Stunden für die Reinigung benötigen, sagte der Geschäftsführer der Firma Akut SOS. "Dann ist der Flieger ähnlich steril wie ein OP-Saal." Eine besondere Vorbereitung auf die Reinigung sei trotz gebotener Vorsicht nicht nötig: "Wir arbeiten mit viel gefährlicheren Stoffen."

WHO ruft gesundheitliche Notlage aus

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Flughafen bereitet sich auf Ankunft der Deutschen aus Wuhan vor [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Die Infektionen und Todesfälle erlebten bis Freitag den größten Anstieg innerhalb eines Tages. Die Zahl der Patienten mit dem neuartigen Coronavirus kletterte um 1.981 auf 9.692, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete. Die Zahl der Toten stieg um 42 auf 213.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Donnerstagabend die Ausbreitung des Virus zu einer "gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite " erklärt. Die 190 Mitgliedsländer müssen die von der WHO empfohlenen Krisenmaßnahmen untereinander koordinieren.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 31.01.2020, 16.45 Uhr