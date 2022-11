Corona für viele Menschen in Hessen irrelevant

Für jeden zweiten Menschen in Hessen spielt Corona im persönlichen Alltag kaum noch eine Rolle.

Wie eine repräsentative Umfrage des Instituts Insa Consulere im Auftrag der AOK Hessen ergab, wirkt sich die Pandemie für 50 Prozent der Befragten kaum oder gar nicht auf ihr Leben aus. Nur ein Zehntel der Befragten gab an, dass Corona in ihrem Alltag eine starke Rolle spiele. 34 Prozent wollen sich in den kommenden Monaten gegen Corona impfen lassen. 30 Prozent hatten demnach bereits eine zweite Booster-Imfpung erhalten.