Impftempo in Hessen lässt stark nach

Die Zahl der täglichen Corona-Impfungen in Hessen ist mittlerweile weit von ihrem vorläufigen Höhepunkt kurz vor Weihnachten entfernt. Am deutlichsten ist der Rückgang bei den Booster-Impfungen.

Die Zahl der Corona-Impfungen in Hessen ist stark rückläufig. Wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, wurden im Januar täglich weniger Menschen geimpft als noch kurz vor Weihnachten.

Ihren bisherigen Höhepunkt erreichte die Zahl der täglichen Impfungen in Hessen mit gut 89.000 am 15. Dezember. Am 5. Januar lag sie mit rund 47.000 bei etwas mehr als der Hälfte davon.

Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf fast 62.000 Impfungen am 12. Januar sanken die Zahlen allerdings wieder von Woche zu Woche. Am 19. Januar wurden in Hessen 52.800 Menschen geimpft, am 26. Januar noch gut 37.000. Das ist ein Rückgang um rund 58 Prozent im Vergleich zum 15. Dezember.

Stärkster Einbruch bei Booster-Impfungen

Den deutlichsten Rückgang gibt es dabei bei den Drittimpfungen. Die Zahl der Erst- und Zweitimpfungen lag am 26. Januar im Vergleich zum bisherigen Höchststand immerhin nur um rund 42 beziehungsweise 23 Prozent niedriger. Dagegen brach die Zahl der Booster-Impfungen verglichen mit dem 15. Dezember um mehr als 70 Prozent ein.

In Hessen sind nun 75,9 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft, 72,5 Prozent haben zwei Impfungen (Stand 29. Januar). Die Quote bei den Booster-Impfungen in Hessen liegt bei 50 Prozent.

Rückgang in ganz Deutschland

Ein sinkendes Impftempo ist auch bundesweit zu beobachten. Nach den Daten des RKI wurden am Freitag mindestens 370.000 Impfdosen verabreicht. Am Freitag vor einer Woche gab es knapp 582.000 Impfungen, am Freitag davor etwa 769.000.

Mindestens 73,9 Prozent der Bevölkerung (61,4 Millionen) in Deutschland haben nach RKI-Angaben einen vollständigen Grundschutz erhalten. Dafür sind in der Regel zwei Impfdosen nötig. Das Ziel der Bundesregierung, dass bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal gegen Corona geimpft sind, droht allerdings zu scheitern.

Auf dem RKI-Dashboard wird darauf hingewiesen, dass die Impfquoten als Mindestquoten zu verstehen sind, "da eine hundertprozentige Erfassung durch das Meldesystem nicht erreicht werden kann". Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote um bis zu fünf Prozentpunkte höher liegt.