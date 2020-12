Corona-Impfungen in Hessen starten am Sonntag

In Kliniken geht es los

Direkt nach den Weihnachtsfeiertagen beginnt Hessen mit den Corona-Impfungen. Los geht es zunächst in den Covid-19-Schwerpunktkliniken, dann in der Altenpflege. Denn vorerst bleibt der Impfstoff knapp.

Jetzt soll der Anfang rasch gemacht werden: Am Montagabend hat die EU-Kommission den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Konzerns Pfizer zugelassen, am kommenden Sonntag werden die ersten Spritzen gesetzt. Die Landesregierung plant dann nach hr-Informationen den Start der Impfaktion an den sechs hessischen Covid-19-Schwerpunktkliniken.

Zum Wochenbeginn soll dann auch in Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Details werden Innenminister Peter Beuth (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) heute um 14 Uhr bei einer Pressekonfererenz in Wiesbaden bekannt geben. hessenschau.de und das hr-fernsehen übertragen live.

Impfstoff kommt nach und nach

Die Schwerpunktkliniken, deren Personal zuerst geschützt werden soll, sind das Klinikum Kassel, das Klinikum Fulda, die Uniklinik Gießen und Marburg, Helios HSK Wiesbaden, die Uniklinik Frankfurt sowie das Klinikum Darmstadt. Für einen großangelegten Start der geplanten Massenimpfung mit 28 Zentren im ganzen Bundesland reicht die Menge an zunächst verfügbaren Impfdosen nicht.

Das Material, das voraussichtlich ab Februar zu einem Großteil in Marburg produziert werden soll, trifft nur nach und nach ein: am Sonntag mit einigen tausend, zum Wochenbeginn dann mit knapp 40.000 Dosen. Bis Silvester könnten, so die Erwartungen jetzt, rund 50.000 Impfdosen geliefert sein. Nach einer anderen Berechnung hätte Hessen bis zu 100.000 Impfdosen erwarten können.

In jedem Fall wird die Hälfte der ersten Lieferungen nicht gleich verwendet werden können. Sie soll sicherheitshalber für den Fall unerwarteter Lieferprobleme als Reserve dienen: für die zweite Impfung, die jeder Geimpfte nach etwa drei Wochen braucht, damit das Mittel wirkt.