Die Zahl der Corona-Infizierten in Zusammenhang mit einem Gottesdienst in einer Frankfurter Baptisten-Kirche ist weiter gestiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich mehr als 80 Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet und der Wetterau angesteckt.

Nach einem Gottesdienst in einer Kirchengemeinde der Baptisten in Frankfurt-Rödelheim haben sich allein in Frankfurt mehr als 40 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sagte der Leiter des Gesundheitsamtes der Stadt, René Gottschalk, am Sonntag. Am Samstag war man noch von rund 40 Fällen im gesamten Rhein-Main-Gebiet ausgegangen.

Im benachbarten Hanau hätten sich nach dem Gottesdienst vor rund zwei Wochen 16 Menschen angesteckt. Diese kommen nach den Worten Gottschalks noch zu den Frankfurter Fällen dazu. Der Wetteraukreis meldete am Sonntag weitere 26 positive Covid-19-Fälle im Zusammenhang mit dem Gottesdienst vom 10. Mai.

Gesundheitsamt: "Nicht bei Gottesdienst angesteckt sondern danach"

Die genaue Zahl aller nach dem Gottesdienst Infizierten war am Sonntag noch unklar. Die anderen Gesundheitsämter seien dem Frankfurter nicht berichtspflichtig, sagte Gottschalk zur Begründung. Er könne nur für Frankfurt sprechen. Das Gesundheitsministerium in Wiesbaden war am Wochenende für eine Einschätzung nicht zu erreichen.

Die meisten hätten sich nicht bei, sondern nach dem Gottesdienst zu Hause angesteckt, sagte Gottschalk. "Die weitaus meisten sind nicht sonderlich krank. Nach unserem Kenntnisstand ist auch nur eine Person in einem Krankenhaus." Die Einzelfälle würden nachverfolgt. "Wir haben das gut im Griff", so Gottschalk.

Wie es den 16 Infizierten in Hanau gehe, wisse er nicht, sagte Daniel Freimuth vom Krisenstab der Brüder-Grimm-Stadt am Sonntag. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) habe noch keine Informationen vom zuständigen Gesundheitsamt des Main-Kinzig-Kreises bekommen.

Allein im Wetteraukreis 76 Menschen in Quarantäne

Im Wetteraukreis wurden im Zusammenhang mit den 26 Infizierten weitere 76 Menschen in Quarantäne geschickt, wie der Kreis am Sonntag berichtete. Ein positiv getestetes Kind habe einen städtischen Kindergarten in Karben-Petterweil besucht. Alle anderen Kinder in der Notbetreuung und die Erzieherin seien nach Tests jedoch ohne Befund. "Niemand hat sich bei dem Kind angesteckt, das sich jetzt, wie seine Eltern, in häuslicher Absonderung befindet", so der Kreis.

Der stellvertretende Vereinsvorsitzende der Frankfurter Baptisten-Gemeinde, Wladimir Pritzkau, hatte am Samstag gesagt, es befänden sich sechs Betroffene in Krankenhäusern. Die anderen seien zu Hause. "Wir haben alle Versammlungen abgebrochen. Gottesdienste gibt es jetzt nur noch online", sagte der 64-Jährige. "Bei uns ist es eine schwierige Lage." Zuvor hatte die "Frankfurter Rundschau" berichtet .

"Bei uns sind aber alle Regeln eingehalten worden"

Wie viele Besucher zu dem Gottesdienst am 10. Mai gekommen waren, könne er "nicht genau sagen", meinte Pritzkau. "Bei uns sind aber alle Regeln eingehalten worden." Es habe Desinfektionsmittel gegeben, der vorgeschriebene Abstand sei beachtet worden.

Religiöse Versammlungen sind in Hessen seit dem 1. Mai unter Auflagen wieder erlaubt. So muss in Kirchen und anderen Gotteshäusern der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Menschen eingehalten werden, nötig sind zudem weitere Hygienemaßnahmen wie das Aufstellen von Desinfektionsspendern.

Fastengebet in Stadion für Muslime abgesagt

Der Main-Kinzig-Kreis und die Stadt Hanau haben wegen der Infektionen ein für Sonntag geplantes Fastengebet von Muslimen im Hanauer Herbert-Dröse-Stadion abgesagt. Die Veranstaltung wäre mit Blick auf die Geschehnisse in Frankfurt unverantwortlich, hieß es. Es sei derzeit auch noch nicht abzusehen, welche Folgen die Ereignisse in Frankfurt für die Region hätten.

Zudem hätten der Muslimische Arbeitskreis und mehrere Moscheen für das Fastengebet geworben. Daher sei mit bis zu 1.000 Teilnehmern aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet zu rechnen gewesen. Ein Gebet mit maximal 100 Gläubigen in einer Hanauer Moschee sei aber für Montag erlaubt worden, sagte Freimuth.

Über die Zahl der Gemeindemitglieder insgesamt wollte Pritzkau keine Angaben machen. Die meisten kämen aus dem Raum Frankfurt. In der Gemeinde der Evangeliums-Christen-Baptisten finden die Gottesdienste laut Homepage in deutscher und russischer Sprache statt.