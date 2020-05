Der Zeitplan für die nächste Stufe der Lockdown-Lockerung in Hessen steht: Als erstes dürfen die Breitensportler wieder loslegen, Restaurants und Hotels folgen ein paar Tage später.

Aufatmen bei Gastronomen und Freizeitsportlern: In Hessen dürfen Restaurants, Hotels und Campingplätze ab dem 15. Mai wieder Gäste empfangen und bewirten. Freizeit- und Breitensportler können bereits ab dem 9. Mai ihre Sportstätten wieder nutzen.

Das teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag in einer Videoschalte in Wiesbaden mit. "Heute gehen wir einen sehr großen Schritt", sagte Bouffier, betonte aber auch: "Wir sind immer noch in der Pandemie." Auch für andere Bereiche nannte er konkrete Termine. Der Zeitplan im Überblick:

Restaurants und Hotels

Restaurants, Hotels und Campingplätze dürfen ab dem 15. Mai wieder öffnen - auch ihre Innnenräume. Das gilt auch für Wettbüros und Spielhallen. Die einzelnen Lokale und Veranstalter müssen jedoch gewährleisten, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. Generell gilt: Pro 5 Quadratmeter darf nur ein Gast bewirtet werden - außer es handelt sich um Familien, Haushaltsmitglieder oder Mitglieder nur zweier Hausstände. Maskenpflicht gilt in der Gastronomie nicht, Service- und Küchenpersonal müssen allerdings Masken tragen.

Hotelzimmer und Ferienwohnung dürfen auch wieder an Touristen vermietet werden. Tanzlokale, Clubs und Diskotheken müssen weiter geschlossen bleiben.

Voting Was halten Sie von den angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen? Maßnahmen halte ich für richtig. Es müsste noch mehr gelockert werden. Lockerungen kommen zu früh. Loca-tag 'coffee_cup_voting_honeypot_label' not found

Sport und Freizeit

Sport wird ab Samstag (9.Mai) wieder möglich sein – im Freien und in Turnhallen. Das gilt für alle Sportarten, sofern sie mit Mindestabstand und kontaktfrei stattfinden. Somit kann auch der Trainingsbetrieb in den Vereinen ab Samstag wieder stattfinden. Fitnessstudios dürfen ab dem 15. Mai wieder öffnen. Für Schwimmbäder hat die Landesregierung aufgrund der besonderen Bedingungen dagegen noch keine Regelung getroffen, die Bäder bleiben vorerst geschlossen. "Wir haben noch nicht genügend Entscheidungsgrundlagen", sagte Bouffier.

Kontaktbeschränkungen

Die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum wurden mit der neuen Verordung ebenfalls bis zum 5. Juni verlängert, aber gleichzeitig deutlich gelockert. Ab dem 9. Mai dürfen sich wieder Angehörige von zwei Haushalten treffen – also etwa zwei Familien, zwei Paare oder die Mitglieder aus zwei Wohngemeinschaften.

Ab dem 9. Mai dürfen alle Geschäfte wieder öffnen, unabhängig von ihrer Größe. Die bisherige Beschränkung auf maximal 800 Quadratmeter ist dann aufgehoben. Allerdings gilt: Pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich nur ein Kunde im Geschäft befinden. Bei einem Geschäft mit 400 Quadratmetern wären das maximal 20 Kunden.

Die Landesregierung hat definiert, dass generell Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern als Großveranstaltung gelten und damit verboten sind. Allerdings hat das Land auch eine Hintertür eingebaut: "Wenn im Einzelnen sichergestellt werden kann, dass Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können, kann auch davon abgewichen werden", sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Veranstaltungen bis 100 Personen sind erlaubt und nicht genehmigungspflichtig, aber auch hier müssen Hygiene- und Abstandgebote eingehalten werden.

Kultureinrichtungen, wie Theater, Museen oder auch Kinos, dürfen auch ab dem 9. Mai wieder Besucher einlassen. In Einrichtungen, wo Besucher umherlaufen und stehenbleiben, gilt: Pro Besucher müssen 10 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen.

Kitas sollen ab dem 2. Juni wieder einen eingeschränkten Regelbetrieb anbieten. "Möglichst viele Kinder sollen vor den Sommerferien noch einmal in die Kita gehen", sagte Bouffier. Wie viele Kinder wieder in die einzelnen Kitas gehen können, hänge stark von den Gegebenheiten vor Ort ab und müsse im Einzelfall entscheiden werden.

An Universitäten und Fachhochschulen dürfen ab dem 9. Mai wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden. Auch hier müssen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.

Lockerungen unter Vorbehalt

Die neue Verordnung gilt vorerst bis zum 5. Juni - allerdings unter Vorbehalt. "Der Zuwachs an Freiheit setzt immer ein Vertrauen in die Bevölkerung voraus", sagte Bouffier und ergänzte: "Dieses Vertrauen haben wir." Bund und Länder haben sich jedoch auf ein einheitliches Alarmsignal geeinigt: Dort, wo binnen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen mit Covid-19 pro 100.000 Einwohnern registriert werden, muss gehandelt werden. Das kann bedeuten, dass Lockerungen wieder zurückgenommen werden.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 07.05.2020, 19.30 Uhr