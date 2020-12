Für die geplante Corona-Massenimpfung werden derzeit unter Hochdruck überall im Land Impfzentren errichtet. Das sind die Orte, an denen sich die Hessen demnächst gegen Covid-19 impfen lassen können. Eine Übersicht.

Vor einigen Tagen hatte das Land Hessen seine Impfstrategie vorgestellt. Demnach sollen sich die Bürger in Impfzentren möglichst wohnortnah gegen Covid-19 impfen lassen. Insgesamt sind 28 solcher Impfzentren in Hessen geplant. Hinzu kommen noch mobile Impfstationen für Ältere oder Schwerkranke.

In Eschwege im Werra-Meißner-Kreis etwa sollen die Besucher über Impfstraßen in der Turnhalle eines Oberstufengymnasiums mehrere abgetrennte Räume passieren. Der Vogelsbergkreis richtet sein Impfzentrum in der Hessenhalle in Alsfeld ein, die Stadt Marburg in einem mobilen Zelt. In Wiesbaden hat die Stadt am Wochenende nach eigenen Angaben einen Testlauf bereits erfolgreich geprobt. In jedem dieser Zentren sollen täglich bis zu 1.000 Menschen geimpft werden können. Hessenweit werden sich also täglich rund 28.000 Menschen impfen lassen können.

Die Landesregierung strebt an, dass sich wenigstens 60 bis 70 Prozent der rund 6,2 Millionen Hessen freiwillig impfen lassen. Nur so lasse sich eine Herdenimmunität erreichen. Wegen der nötigen doppelten Gabe des Impfstoffs werden etwa acht Millionen Impfstoffdosen benötigt und ebenso viele Impftermine.

Noch ist kein Impfstoff zugelassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass zum Jahreswechsel mit ersten Corona-Impfungen begonnen werden kann. Erste Priorität hätten Ältere, Personen mit Vorerkrankungen, Beschäftigte in der Pflege und in Krankenhäusern sowie Menschen, die die öffentliche Ordnung aufrechterhalten, sagte Spahn am Dienstag.

Allein zur Vorbereitung der großangelegten Impfaktion hat Hessen bisher 20 Millionen Euro aus dem Sondervermögen bereitgestellt. Die Aktion wird am Ende ein Mehrfaches kosten, genaue Summen sind noch unbekannt. Für die Geimpften ist der Coronaschutz aber gratis. Eingekauft wird der Impfstoff vom Bund.

