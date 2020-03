Corona: Was noch geht und was nicht

Veranstaltungen abgesagt, Museen geschlossen. Kein Unterricht an Schulen, weniger Regionalverkehr der Bahn. Spielplätze und Parks sind offen. Eine Übersicht, was in Corona-Zeiten nicht mehr und was noch geht.

Die Ausbreitung des Coronavirus verändert den Alltag der Menschen in Hessen. Die Zahl der bestätigten Erkrankungen lag am Sonntag bei fast 300. Um eine Verbreitung von Sars-Cov-2-Infektionen zu verlangsamen, hat die Landesregierung drastische Maßnahmen beschlossen.

Kein Unterricht an Schulen, keine Betreuung in Kitas

An den Schulen fällt der Unterricht aus. Am Montag konnten Schüler und Lehrer sich nochmal treffen, um Materialien auszutauschen. Für bestimmte Schüler der Jahrgänge 1 bis 6 und bestimmte Kinder wird eine Notfallbetreuung in kleinen Gruppen gewährleistet. Das gilt besonders für Eltern, die Mitarbeiter der Polizei, Feuerwehr, von Ordnungsbehörden, des öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Krankenhäuser sind. Eine vollständige Liste der Berufsgruppen hat das Land Hessen auf seiner Website aufgestellt. Das Notbetreuungsangebot gilt allerdings nur für Alleinerziehende sowie Familien, in denen beide Eltern in einer solchen Berufsgruppe arbeiten.

Der in Frankfurt ansässige, bundesweit tätige Notmütterdienst Familien- und Seniorenhilfe erlebt eigenen Angaben zufolge eine nie da gewesene Nachfrage nach Betreuerinnen und Betreuern. Eltern seien verunsichert und wüssten nicht, wie sie eine Betreuung für ihre Kinder organisieren können.

Wegen der Schul- und Kitaschließungen stellen mehrere Sender ihr Kinderprogramm um. Der WDR wird ab Mittwoch "Die Sendung mit der Maus" täglich vormittags ausstrahlen. Der Kinderkanal Kika erweitert das Sendeschema am Vormittag mit zusätzlichen Animationsangeboten für Schüler. Die Kindernachrichten "logo!" berichten über die aktuelle Lage nun zwei Mal pro Tag - zusätzlich zu der Sendung um 19.50 Uhr auch um 11.05 Uhr.

Strikte Maßnahmen in Kliniken

Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern gilt zum Beispiel im Klinikum Fulda ein generelles Besuchsverbot. Soweit medizinische, soziale oder palliativmedizinische Gründe eine Ausnahme notwendig machen, können Besucher nach telefonischer Absprache im Einzelfall zugelassen werden, hieß es. Auch andere Krankenhäuser schränkten das Besuchsrecht ein.

Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern verboten

Feiern und Versammlungen mit mehr als 100 Teilnehmern sind nach einer Anordnung der Landesregierung nach einer Sonder-Kabinettssitzung zur Bekämpfung der Coronaviruskrise verboten. Der Kreis Marburg-Biedenkopf hat öffentliche und private Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen verboten. Auch der Hessische Rundfunk hat viele Veranstaltungen abgesagt oder verschoben, hier finden Sie eine Übersicht.

Keine öffentlichen Termine der

Auch die Landesregierung selbst sagte alle öffentlichen Termine ab. Die Mitglieder des Kabinetts wollen ihre persönlichen Kontakte deutlich reduzieren und keine öffentlichen Termine mehr wahrnehmen, um so das Infektionsrisiko und die Gefahr der Übertragung des Virus zu minimieren.

Finanzämter und Rathäuser geschlossen

Ab Montag bleiben nach Angaben des Finanzministeriums alle Servicestellen der hessischen Finanzämter für Besucher geschlossen. In mehreren Kommunen bleiben auch die Rathäuser für die Bürger zu.

Nahverkehr im RMV und Regionalverkehr der Bahn eingeschränkt

Ab Dienstag gilt ein deutlich reduzierter Fahrplan der Deutschen Bahn. Als Vorbild dient der Sonntagsfahrplan. Der Grund sei, dass viele Mitarbeiter wegen fehlender Kinderbetreuung nicht zur Arbeit kommen könnten. Wie genau sich die Einschränkungen auf den hessischen Fahrplan auswirken, war am Montagvormittag noch nicht bekannt.

Weil weniger Busfahrer und Lokführer zur Verfügung stehen, gibt es auch Einschränkungen im Nahverkehr des Rhein-Main-Verkehrsverbunds. Der RMV veröffentlicht geänderte Abfahrtszeiten auf seiner Internetseite . Das Unternehmen hat darauf hingewiesen, dass kurzfristige Änderungen in der App nicht berücksichtigt sind.

Auf den meisten Buslinien bleibt die Einstiegstür beim Fahrer geschlossen. Dennoch gilt weiterhin die Fahrkartenpflicht.

Lufthansa holt Urlauber zurück

Mit 15 Sonderflügen will die Lufthansa bis Mittwoch etwa 3.000 bis 4.000 Urlauber aus der Karibik und von den Kanaren zurück nach Deutschland bringen. Es handelt sich nach Angaben der Fluggesellschaft um Menschen, die wegen der Reisebeschränkungen als Folge der Coronavirus-Krise sonst nicht hätten zurückkehren können - Feriengäste von den Inseln und Kreuzfahrtpassagiere. Mehrere Reedereien und Touristikunternehmen hätten die Lufthansa beauftragt, die Urlauber zurückzufliegen. Zu den 15 Sonderflügen kommen zwei reguläre Flüge aus der Dominikanischen Republik und Barbados. Die ersten Rückkehrer landeten bereits am Sonntag.

Museen, Bäder, Zoo geschlossen

Das kulturelle Leben im Land wird durch Schließungen von Theatern und Museen ausgebremst. In Frankfurt sind zudem die Stadtbüchereien geschlossen, der Zoo, der Palmengarten, die Bühnen und die Museen zu. Unter anderem die Städte Wiesbaden, Kassel, Darmstadt und Marburg haben ihre Hallenbäder geschlossen.

Gottesdienste abgesagt

Die Bistümer Limburg, Fulda und Mainz haben alle Gottesdienste abgesagt. Kirchen in den Bistümern Limburg und Fulda sollten weiterhin geöffnet bleiben. Die Absage gelte auch für Erstkommunionfeiern und für Firmungen. Tauffeiern könnten "im kleinsten Rahmen" weiterhin stattfinden. Dies gelte auch für Beerdigungen. Das Bistum Limburg bietet als Alternative ab Dienstag täglich einen Gottesdienst-Livestream aus der Kapelle des Bischofshauses an. Auch das Bistum Fulda stellt täglich einen digitalen Gottesdienst bereit. Im Bistum Mainz werden neben dem Dom werden auch einige andere, häufig von Touristen besuchte Kirchen geschlossen.

Sportveranstaltungen abgesagt, Vereine canceln Sportkurse

Ob Fußball, Handball, Eishockey oder Badminton: In Hessen sind Sportveranstaltungen abgesagt worden oder finden ohne Zuschauer statt. Hier finden Sie einen Überblick.

Einige Turngemeinschaften haben Sportkurse gestrichen, darunter das Zentrum für Hochschulsport der Uni Frankfurt und die TG Bornheim. Die Fitnessstudios der TG Bornheim - mit mehr als 30.000 Mitgliedern der zweitgrößte Verein Hessens - sollen hingegen weiter geöffnet haben, die Anzahl von 200 gleichzeitig trainierenden Mitgliedern dürfe aber nicht überschritten werden.

Mehr Corona-Testcenter

Bisher gab es zehn Coronavirus-Testcenter in Hessen. Ab Montag sollten sechs weitere dazukommen. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen teilte mit, es sei medizinisch weiter nicht sinnvoll, Massentests ohne Indikation durchzuführen. Da die Labore mittlerweile an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen seien, "müssen wir die Tests dringend auf diejenigen Patienten beschränken, bei denen eine medizinische Indikation nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) besteht".

Supermärkte offen, genug Lebensmittel vorhanden

Entgegen anderslautender Panikmache per WhatsApp werden Supermärkte nicht geschlossen. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist grundlegend gewährleistet. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat ausdrücklich von Hamsterkäufen abgeraten. Die Ministerin rief alle Bürger auf, ihre Vorräte "mit Bedacht, Augenmaß und umsichtig aufzustocken". Dann sei auch genügend für alle da.

Parks und Spielplätze dürfen besucht werden

Anders als in Österreich dürfen in Hessen Parks, Sport- und Spielplätze weiter besucht werden. Radfahren und andere sportliche Betätigungen unter freiem Himmel sind gesund und erwünscht. Auch an der frischen Luft gilt nach den Empfehlungen des RKI, soziale Distanz zu halten. Das Institut empfiehlt Spaziergänge "mit Abstand".

Verhaltenstipps für die Krise

Krisenforscher Frank Roselieb erklärt verschiedene Phänomene in Zeiten der Krise:

