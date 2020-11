In Hessen sind inzwischen über 660 Altenheimbewohner mit dem Corona-Virus infiziert. Und die Zahl steigt rasant, ebenso wie die der Toten. Seniorenvertreter fordern einen besseren Schutz der Bewohner vor Ansteckung.

Ob Frankfurt, Bad Vilbel oder zuletzt Wiesbaden - die Meldungen über Corona-Ausbrüche in hessischen Altenheimen häufen sich. Der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) sprach zuletzt im hr von einer "Katastrophe, die auf uns zurollt". Auf jeden Fall eine beunruhigende Situation: Denn bei älteren Menschen nimmt eine Covid-Erkrankung vergleichsweise häufig einen schweren Verlauf.

Derzeit sind laut Regierungspräsidium Gießen 666 Altenheimbewohner infiziert (Stand: 4. November). Die Behörde hat die Aufsicht über die mehr als 800 Alten- und Pflegeheime in Hessen. Insgesamt leben dort rund 60.000 Menschen. Und unter denen breitet sich der Erreger rasend aus.

Noch am Montag hatte die Behörde erst 573 infizierte Bewohner erfasst. Das bedeutet einen Zuwachs von 24 Prozent innerhalb von zwei Tagen.

Aktuell rund 370 Mitarbeiter infiziert

Bei der Frage, wie der Erreger in die Heime kommt, könnten die Mitarbeiter eine wichtige Rolle spielen. Nach den Zahlen des Regierungspräsidiums sind derzeit (Stand: 4. November) über 370 Heim-Mitarbeiter als infiziert gemeldet, gut 20 Prozent mehr als noch vor zwei Tagen.

Viele Heimbewohner sterben im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Beginn der Pandemie hat das Regierungspräsidium inzwischen 306 verstorbene Heimbewohner verzeichnet. Damit entfallen über 40 Prozent aller Corona-Toten in Hessen auf Einrichtungen der Altenhilfe.

Allein von Montag bis Mittwoch dieser Woche hat die Behörde 34 weitere Tote in Heimen gezählt, bei denen der Erreger nachgewiesen wurde.

Schnelltests gefordert

Die Landesseniorenvertretung in Hessen zeigt sich besorgt über die Entwicklung. Vorsitzende Helga Engelke fordert einen besseren Schutz von älteren Menschen, insbesondere von Heimbewohnern. Sie möchte, dass Heimmitarbeiter - genau wie Fußball-Bundesligaspieler - regelmäßig auf Covid-19 getestet werden, am besten mit Schnelltests. Damit kein infizierter Mitarbeiter den Erreger unbemerkt ins Heim trage.

Die Stadt Frankfurt arbeitet an solchen Testkonzepten. Die für Beschaffung zuständige Branddirektion sei schon beauftragt, tausende Schnelltests zu besorgen, heißt es aus dem Frankfurter Gesundheitsamt.

Angst vor Vereinsamung

Städte außerhalb Hessens gehen sogar noch weiter: So will Bremen kostenlos so genannte FFP2-Masken an Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen verteilen. Diese Masken sollen nicht nur die Umgebung, sondern auch den Maskenträger selbst vor Ansteckung schützen.

Für Seniorenvertreterin Engelke können solche Masken durchaus Teil eines Schutzkonzeptes sein - etwa, wenn ältere Menschen in Bus und Bahn oder im Supermarkt unterwegs seien. Auf jeden Fall müsse den Heimen mehr einfallen, als die Bewohner einzusperren und keinen Besuch mehr zuzulassen. Denn auch Vereinsamung könne Menschen krank machen.

