Wo Hessen seinen Impfstoff lagern will

Das Land Hessen bereitet derzeit eine Massen-Impfung gegen Covid-19 vor. Bis Mitte Dezember sollen die Impfzentren stehen. Der Impfstoff selbst wird an geheimer Stelle gelagert. Denn die Behörden befürchten Aktionen von radikalen Impfgegnern.

Irgendwo im Rhein-Main-Gebiet, eine Lagerhalle wie so viele andere. Alles grau in grau: Nackter Betonboden, Wellblechdach und reihenweise hellgraue Metallschränke. Es sind so genannte Freezer, Kühlschränke mit Polar-Power. Sie können ihren Inhalt stabil auf minus 80 Grad kühlen. Und der Inhalt ist die derzeit wohl heißeste Ware auf dem Globus: Ein Impfstoff gegen Covid-19.

Taskforce befürchtet "Einflussnahme von außen"

Wo genau die Halle steht, soll nicht an die Öffentlichkeit. Das ist Tobias Bräunlein wichtig. Bräunlein ist der Leiter der "Taskforce Impfkoordination" der Hessischen Landesregierung. "Wir lagern hier den Impfstoff der Firma Biontech ein. Von hier erfolgt dann die Verteilung ins ganze Land", sagt er.

Bräunleins Job ist sicherzustellen, dass der Impfstoff schnell alle hessischen Städte und Kreise erreicht - sobald die Zulassung kommt. Bräunlein befürchtet "Einflussnahme von außen". Also entweder Menschen, die sich unbefugt Impfstoff abzweigen wollen, oder radikale Impfgegner, die den Plan torpedieren möchten.

Im Moment wirkt Bräunlein entspannt. Noch ist der Impfstoff nicht da. Am Ende soll er für 3,8 Millionen Menschen reichen. Das wären rund 60 Prozent aller Hessen – nach Expertenmeinung genug, um eine "Herdenimmunität" zu erreichen und die Pandemie zu stoppen.

Bei Wärme wird der Impfstoff unbrauchbar

Der Impfstoff ist temperaturempfindlich - das macht die Aufgabe so schwierig. Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech ist ein so genannter mRNA-Impfstoff, der einen genetischen Botenstoff enthält und bei Wärme schnell zerfällt. Verlässt er die Freezer, wird er im Lkw bei 20 Grad minus an seinen Zielort gebracht.

Von Geheimlager bis zur Hessenhalle in Alsfeld sind es über 100 Kilometer. Dort richtet der Vogelsbergkreis gerade sein Impfzentrum ein. Bis zum 11. Dezember soll es einsatzbereit sein - genau wie die anderen rund 30 Impfzentren in Hessen. Dann sollen dort täglich 1.000 Menschen den Stoff injiziert bekommen. Der wird dafür dann auf Kühlschranktemperatur erwärmt. Innerhalb von fünf Tagen muss er verbraucht werden – oder er wird zu Sondermüll.

Letzteres will Manfred Görig (SPD) auf jeden Fall vermeiden. Görig ist der Landrat des Vogelsbergkreises. Noch sucht er Personal für das Impfzentrum in der Hessenhalle, vor allem Ärzte und Pflegekräfte. Die Impf-Teams sollen sich für jeden Impfling etwa 15 Minuten Zeit nehmen – Aufklärungsgespräch inklusive. Und dann kommt der hoffentlich heilbringende Piks. Das Timing muss also stimmen. "Wenn uns das gelingt, dann ist das zu schaffen", sagt Görig.