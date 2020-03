Geschlossene Tore vor dem Spielplatz im Jubiläumspark in Bad Homburg.

Geschlossene Tore vor dem Spielplatz im Jubiläumspark in Bad Homburg. Bild © Claire Balafas (hr)

Bundesweit müssen sich die Menschen wegen des Coronavirus auf weitere, weitreichende Einschränkungen im öffentlichen Leben einstellen. Bund und Länder wollen zahlreiche Geschäfte und auch Spielplätze schließen. Supermärkte, Apotheken, Banken und Tankstellen sollen aber geöffnet bleiben. Die Landesregierung informiert ab 17.30 Uhr.

Die Bundesregierung will im Kampf gegen den sich ausbreitenden Coronavirus die Maßnahmen noch einmal verschärfen. Damit drohen den Menschen auch in Hessen weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben. Nach den Plänen der Regierung sollen zahlreiche Läden wir Restaurants, Bars und Kneipen geschlossen werden. Restaurants dürfen nur noch in der Zeit zwischen 6 Uhr morgens und 18 Uhr öffnen.

Supermärkte, Apotheken und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, sollen nach einer Mitteilung der Bundesregierung allerdings offen bleiben . Auch Banken und Tankstellen sollen geöffnet bleiben. Hotels und andere Unterkünfte sollen vorübergehend keine Übernachtungen für Touristen anbieten. Nur noch Übernachtungen "zu notwendigen Zwecken" sind erlaubt.

Landesregierung informiert ab 17.30 Uhr

Die hessische Landesregierung will zu den weiteren Plänen im Kampf gegen den Coronavirus in einer Pressekonferenz ab 17.30 Uhr in Wiesbaden informieren. Laut Kabinettsbeschluss sollen die sozialen Kontakte im öffentlichen Bereich auf ein Minimum reduzieren werden.

Auch Spielplätze sollen geschlossen werden

Demnach sollen weiterhin Einzelhandelsbetriebe für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen und Banken und Sparkassen, Poststellen, Waschsalons und der Großhandel geöffnet bleiben.

Darüber hinaus sollen die Spielplätze in Deutschland geschlossen werden. Neben öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern sowie Fitnessstudios sind dem Beschluss zufolge auch Spielplätze für den Publikumsverkehr zu sperren.

Gottesdienste werden ausgesetzt

Ferner werden Gottesdienste ausgesetzt, ebenso wie Treffen von Vereinen und Busreisen. In dem Beschluss heißt es außerdem, "Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften" sind untersagt.

