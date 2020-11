Tag zwei des Polizei-Großeinsatzes im Dannenröder Forst: Die Beamten beseitigen Barrikaden, befördern Protestierer aus dem Wald und sehen sich auch handgreiflichem Widerstand ausgesetzt.

Die Waldbesetzer im Dannenröder Forst leisteten am Mittwoch, dem zweiten Tag der Räumung, Gegenwehr und lieferten sich auch Auseinandersetzungen mit der Polizei. Bei gewalttätigen Protesten versuchten mehrere Demonstranten in dem Waldgebiet bei Homberg (Ohm) (Vogelsberg) eine Absperrung der Beamten zu durchbrechen. Die Beamten setzten Schlagstöcke ein, um die Angreifer zurückdrängen. Es kam zu drei Festnahmen, wie die Polizei berichtete.

Es blieb nicht der einzige Zwischenfall bei der Fortsetzung des am Montag begonnenen Großeinsatzes. Die Polizei hatte alle Hände voll damit zu tun, eines der zahlreichen im Wald verstreuten Protest-Camps im Norden zu räumen. Demonstranten kletterten auf Bäume oder Plattformen in luftiger Höhe und begaben sich in Hängematten und auf andere Sitzgelegenheiten, die sie mit Seilen an Bäumen befestigt hatten.

Waldbesetzer festgesetzt und abgeführt

Über Nacht hatten die Demonstranten neue Barrikaden errichtet. "Das ist in unseren Planungen mit drin, dass es hier immer wieder neue Aktionen gibt, dass hier über Nacht einiges aufgebaut wird von dem, was wir wegnehmen", sagte ein Polizeisprecher. Aus Sicht einer Waldbesetzerin kommen die Beamten bei ihrem Einsatz nur "extrem langsam" voran. "Gestern hat die Polizei angefangen, hier einige Strukturen wegzuräumen, und heute waren sie im Prinzip wieder da", sagte die junge Frau.

Neben Barrikaden wurden auch Tripods montiert. Das sind dreibeinige Holzgestelle, an denen sich Waldbesetzer in mehreren Metern Höhe befestigen und sitzenden Protest ausüben. Die Polizei musste Hubwagen und Spezialkräfte des Höheninterventionsteams einsetzen, um die Demonstranten auf den Boden zurückzuholen.

Aus Bäumen und von Protest-Bauwerken beförderte Demonstranten leisteten zum Teil Widerstand. Eine A49-Ausbaugegnerin versuchte sich aus dem Korb eines Hubwagens in das aufgestellte Sprungkissen zu stürzen. Das wurde von Einsatzkräften aber verhindert.

Gerangel auf Hubwagen

Es spielten sich weitere Szene ab, die für Schrecksekunden sorgten: Ein anderer Ausbaugegner hing bei der Bergung plötzlich kopfüber aus einem Hubwagen der Polizei, wie Fotos dokumentierten. Der Mann wollte sich nach Augenzeugenberichten nicht zu Boden bringen lassen. Es entstand ein heftiges Gerangel. Polizisten konnten durch ihr Eingreifen verhindern, dass der widerwillige Demonstrant meterweit in die Tiefe stürzte.

Die Polizei hatte am Morgen ihren Einsatz mit mehreren Zielen fortgesetzt. Zum einen sollte ein Logistik-Standort am südlichen Teil des Forstes eingerichtet werden. Die Beamten stellten Zäune auf und brachten Stacheldraht an, um ihn gegen Eindringlinge zu schützen. Dort sollen Baumschinen abgestellt und bewacht werden.

Polizei-Auftrag: Barrikaden beseitigen

Im Norden des Gebiets drangen die Beamten zur Räumung von Barrikaden in den Wald ein. Gefahrenquellen und Hindernisse sollten von Zufahrts- und Rettungswegen beseitigt werden. Die Polizei fand nach eigenen Angaben auch ein mit langen Nägeln gespicktes Brett und in Bäume gerammte Stahlbolzen. Mehr als 1.000 Polizisten aus dem Bundesgebiet sind an dem kostspieligen Einsatz beteiligt, der letztlich von den Steuerzahlern beglichen werden muss.

Nach Polizei-Angaben hatten die Gegner des geplanten Weiterbaus der Autobahn 49 vor Einsatzbeginn rund 400 Barrikaden im Wald errichtet. Seit mehr als einem Jahr halten sie sich im Dannenröder Forst auf. Sie wollen das Abholzen des Waldgebiets verhindern. Ein Polizeisprecher sagte hessenschau.de, dass am Freitag oder in der nächsten Woche mit den Rodungen begonnen werden soll.

Kritik auf Twitter: Demonstranten vermüllen den Wald

Polizisten müssen auch Müll und Unrat der Waldbesetzer entsorgen.

Im sozialen Netzwerk Twitter schlug den Waldbesetzern auch Kritik entgegen. Medien und die Polizei hatten Fotos veröffentlicht, auf denen viel Müll und Unrat im Wald zu sehen ist - mutmaßlich von den Demonstranten verursacht und hinterlassen. "Diese 'Ökos' verteilen ja schön viel Müll im Wald ... hilft der Umwelt bestimmt!", kommentierte ein Nutzer fassungslos und sarkastisch.

Polizisten passieren ein dreibeiniges Holzgestell, auf dem sich ein Waldbesetzer postiert hat.

In der Auseinandersetzung geht es um den Weiterbau der A49. Der Lückenschluss soll Nord- und Mittelhessen besser miteinander verbinden. Insgesamt sollen für den neuen Streckenabschnitt rund 85 Hektar Wald weichen. Im Dannenröder Wald, der als eine Art Symbol für die Proteste gegen die A49 gilt, sollen 27 Hektar gefällt werden. Auf etwa 750 Hektar sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geplant, um die Eingriffe in die Natur zu kompensieren.

Für den Weiterbau der Autobahn besteht Baurecht. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig lehnte im Sommer letzte Klagen gegen den Weiterbau ab. Die ersten Planungen für die A49 liegen Jahrzehnte zurück. Gegner lehnen den Lückenschluss aus Klima- und Umweltschutzgründen ab, Befürworter erhoffen sich weniger Verkehrsbelastung in Dörfern der Region und eine bessere Anbindung.

