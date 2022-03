Zusammen mit seinen Brüdern hat der Darmstädter Gerson Reschke den Seenotrettungsverein Sea Punks gegründet. Jetzt haben sie sich den Traum vom eigenen Schiff erfüllt, bald wollen sie zu ihrer ersten Mission im Mittelmeer aufbrechen.

Kürzlich wurde das Schiff standesgemäß getauft und trägt seitdem den Namen "Sea Punk 1".

Eigentlich ist das Ganze mehr oder weniger aus einer Bierlaune heraus entstanden: An einem Abend im Herbst 2019 saß der Darmstädter Filmemacher Gerson Reschke zusammen mit seinen Brüdern Benjamin und Raphael auf Campingstühlen an irgendeinem Hafen irgendwo in Deutschland.

Den ganzen Sommer über waren die Bilder von ertrunkenen Menschen im Mittelmeer um die Welt gegangen, auch das Drama um Kapitänin Carola Rackete und ihr Schiff "Sea Watch 3" war erst wenige Wochen alt. Nach dem ein oder anderen Getränk – vielleicht war es auch das ein oder andere mehr – kam den Geschwistern beim Blick aufs Wasser der Gedanke: "Lass mal ein Schiff kaufen und selbst Seenotrettung machen."

Der Biernebel verzog sich, doch die Idee hatte sich in den Köpfen der Reschkes festgesetzt. Raphael (35) ist Schiffsmechaniker, Benjamin (33) spielt in einer Band und ist bestens vernetzt in der linken Punk-Szene und Gerson (37), der sich selbst als politisch interessierten "Medienfuzzie" bezeichnet, weiß, wie man eine Idee gut verkauft. "Das passt einfach, haben wir uns gedacht", sagt Gerson im Gespräch mit dem hr.

Vermessungs-Schiff wird zum Seenotretter

Etwas später gründeten sie den Seenotrettungsverein Sea Punks mit dem Ziel, ein eigenes Schiff an den Start zu bringen, um damit Menschen im Mittelmeer zu retten. Vor wenigen Tagen ist der Traum vom eigenen Schiff tatsächlich in Erfüllung gegangen: Für rund 200.000 Euro hat der Verein ein ausgedientes Vermessungs-Schiff in Polen gekauft und nach Deutschland überführt.

Im Frühsommer soll die rund 25 Meter lange "Sea Punk One" dann erstmals zu einer Rettungsmission im Mittelmeer auslaufen - wahrscheinlich von Valencia aus, aber das steht noch nicht endgültig fest. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun. "Wir wollen noch ein Hospital einbauen, in dem die Geretteten medizinisch versorgt werden können", erklärt Gerson. "Oft sind die Menschen dehydriert oder haben Verletzungen vom dicht gedrängten Ausharren auf dem Meer."

Neben ein paar Reparaturen sollen auch Aufenthaltsbereiche und ein Platz für das Beiboot hergerichtet werden. "Besonders schützenswerte Personen sollen auf dem Schiff möglichst ihren eigenen Bereich bekommen, in dem sie sicher sind, bis sie an Land gehen können." Rein für den Umbau rechnet der gebürtige Bad Kreuznacher noch einmal mit Kosten von bis zu 90.000 Euro.

Weitere Informationen Seenotrettung ist eine Pflicht Seenotrettung kann jeder Mensch betreiben, der ein zugelassenes Schiff besitzt. Viel mehr noch: Jeder Kapitän und jede Kapitänin ist nach internationalem Seerecht sogar verpflichtet, ausnahmslos allen Personen, die auf See in Lebensgefahr geraten sind, zu helfen. Verstöße gegen diese Pflicht können strafrechtliche Konsequenzen haben. Ende der weiteren Informationen

Prominente Hilfe beim Spendensammeln

Das Geld für Kauf und Umbau der "Sea Punk One" stammt ausschließlich aus Spenden. Beim Sammeln hatte der Verein auch prominente Unterstützung, unter anderem von Bela B., dem Schlagzeuger der Punkband "Die Ärzte". Binnen drei Monaten sind so rund 300.000 Euro zusammengekommen, eine Summe, die sich die Brüder nicht einmal in den kühnsten Träumen erhofft hatten.

"Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so viel wird", freut sich Gerson. Eigentlich wollten sie nur für ein kleines Segelboot sammeln, um irgendwie helfen zu können. "Dass es für ein eigenes Seenotrettungs-Schiff reicht, hätte keiner gedacht."

Damit Sea Punks auch die laufenden Kosten für die kommenden Einsätze zahlen kann, ist der Verein aber weiterhin auf Spenden angewiesen. "Eigentlich brauchen wir so etwas jetzt jedes Jahr", sagt Gerson. Die Kosten für Crew, Sprit und Unterhalt schätzt er auf etwa 300.000 bis 400.000 Euro pro Jahr.

Weitere Informationen Sea Punks ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Hauptaufgabe gemacht hat, in Seenot geratene Menschen im Mittelmeer zu retten. Dabei kämpft der Verein nach eigenen Angaben für eine politisch aufgeklärte, humanistische Gesellschaft ohne Rassismus, in der Flüchtende willkommen geheißen und bei ihrem Neuanfang unterstützt werden. Für seine Arbeit ist Sea Punks auf finanzielle Spenden und aktive Mitarbeit angewiesen. Ende der weiteren Informationen

Erfahrung in der Seenotrettung haben Gerson, Benjamin und Raphael nur wenig bis gar nicht. Damit die Rettungseinsätze dennoch gelingen können, haben sie sich professionelle Unterstützung geholt. "Die Crew wird stark gemischt sein. Einerseits wir als unerfahrene Seenotretter, auf der anderen Seite sind auch erfahrene Leute an Bord, die bereits an Rettungseinsätzen teilgenommen haben."

Bei der Koordination der anstehenden Missionen bekommt der Verein Unterstützung von der Berliner Seenotrettungs-Organisation "Sea Watch". Auch der Hamburger Verein "Medical Volunteers International" greift den Neulingen unter die Arme. "Sie helfen uns im medizinischen Bereich, sowohl was Ausstattung als auch Personal angeht", so Gerson.

Nicht das erste Projekt - aber das erste eigene

Auf ihre Unabhängigkeit legen die Sea Punks aber großen Wert. Das beruht wohl auf schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit. Denn tatsächlich ist die "Sea Punk One" nicht das erste Schiffsprojekt der Reschke-Brüder. Zwischen initialer Bier-Vision und Gründung des Vereins hatte das Trio in Kooperation mit der Dresdener Organisation "Mission Lifeline" schon einmal ein Schiff hergerichtet. Mit der "Rise Above" – benannt nach einem Song der Siebziger-Jahre-Punkband "Black Flag" – waren sie aber nie selbst im Einsatz, was vor allem an Differenzen mit "Mission Lifeline" lag, wie Gerson erklärt.

Die Verbundenheit zur Punk-Musik eint die Brüder und die Helferinnen und Helfer bei Sea Punks. Benjamin ist Mitglied der Bad Kreuznacher Punkband "Zum billigen Ingo", die auch schon einen Song eigens für Sea Punks geschrieben hat. Auch Raphael und Gerson tragen die Punk-Attitüde in sich. "Eine Portion Wut und die Unzufriedenheit mit dem Status Quo sind bei einem solchen Projekt schon sehr hilfreich", sagt Gerson. "Das treibt uns immer wieder an."

Benjamin Reschke singt in der Punkband "Zum billigen Ingo"

Wütend ist Gerson vor allem auf die Haltung der EU zur Seenotrettung im Mittelmeer. "Während wir versuchen, Geflüchtete in sichere Häfen zu bringen, werden an den EU-Grenzen Menschen von den Küstenwachen teilweise gewaltsam zurückgeschickt oder auf dem Meer ausgesetzt."

Gerson spricht von sogenannten Pushbacks, die gegen die EU-Grundrechte-Charta verstoßen. Zuletzt wurden solche Pushbacks vor allem an den Grenzen von Kroatien und Griechenland dokumentiert. Zudem unterstützt die EU die libysche Küstenwache, die ebenfalls dokumentierte Pushbacks durchführt.

"Wer jetzt nicht hilft, der ist kein Punk"

Manchmal fühlen sich Gerson und sein Team von Sea Punks, als würden sie gegen Windmühlen kämpfen. "Ohne echte staatlich organisierte Seenotrettung bleibt unser Engagement nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir freuen uns über jedes Menschenleben, das wir retten können, aber die Welt ändert sich dadurch nicht."

Dennoch will Gerson weitermachen. "Du kannst ja schlecht 'Nein' sagen, wenn du erst einmal in der Position bist, Menschenleben retten zu können." Also schlüpft Sea Punks mit einer Mischung aus Hoffnung und Hilflosigkeit in die Rolle des Don Quijote. Denn Aufgeben ist keine Option - oder wie es im Song vom "Billigen Ingo" heißt: "Ignoranz heißt Arschloch sein, wer jetzt nicht hilft, der ist kein Punk."