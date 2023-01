Der Berliner Biochemiker Leif S. Ludwig erhält den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstädter-Nachwuchspreis 2023.

Das gab der Stiftungsrat der Paul Ehrlich-Stiftung am Dienstag bekannt. Der Nachwuchspreis ist mit 60.000 Euro dotiert. Die Ehrung wird zusammen mit dem Hauptpreis am 14. März in der Frankfurter Paulskirche übergeben. Der Preisträger entwickelte ein Verfahren, das die lebenslange Neubildung der Zellen des menschlichen Bluts bis zu 1.000 Mal preiswerter, schneller und zuverlässiger analysieren kann als bisher möglich.