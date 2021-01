Mehr als 400.000 Hessen ab 80 Jahren sollen Anfang der Woche vom Land mit einem Brief über die Corona-Impfung informiert werden. Wie es dann konkret weitergeht? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Ab dem 19. Januar soll es für Senioren ab 80 mit den Corona-Impfungen losgehen. Die wichtigsten Fragen zur Anmeldung, Anreise und Orten haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Wann können sich die Hessen für eine Corona-Impfung anmelden?

Ab dem kommenden Dienstag (12. Januar) können Termine für eine persönliche Schutzimpfung vereinbart werden. Dieses Datum gilt für alle Menschen in Hessen, die über 80 Jahre alt sind und nicht in einem Alten- oder Pflegeheim leben.

Wie wird sichergestellt, dass auch alle Senioren in diesem Alter die Informationen über den Impfstart erhalten?

Das Land Hessen will Anfang kommender Woche alle über 80-Jährigen schriftlich über die Anmeldungen für die persönliche Schutzimpfung in einem Impfzentrum informieren und auch ein Erfassungsverfahren für häusliche Impftermine starten. Denn wer nicht mehr mobil ist, soll Besuch von einem mobilen Impfteam bekommen.

Wie können sich die Menschen für eine Corona-Impfung anmelden?

Die Anmeldung zu einem persönlichen Impftermin können die Senioren oder ihre Angehörigen über zwei Wege wählen: Eine telefonische Anmeldung über die Hotline 116 117 oder eine Onlineanmeldung über die Internetseite impfterminservice.de.

Gibt es eine schriftliche Bestätigung des Termins nach der Anmeldung über die Telefon-Hotline?

Bei der Terminvergabe über die Telefon-Hotline wird der Termin per Post bestätigt. Mit dem Brief erhalten alle Impfwilligen auch weitere Unterlagen wie etwa ein Aufklärungsmerkblatt zur Corona-Schutzimpfung. Sollten die Bürger ihren Termin vergessen haben, können sie diesen telefonisch ebenfalls noch einmal erfragen. Bei der Online-Terminvergabe ist eine Terminbestätigung per E-Mail vorgesehen.

Wo finden die Impfungen statt, und wann starten sie?

Die Impfungen für die Frauen und Männer über 80 Jahre werden in den sechs regionalen Impfzentren in Hessen durchgeführt. Am 19. Januar (Dienstag) geht es los. Allerdings: Man darf sich sein Impfzentrum nicht aussuchen, sondern muss in dem für seinen Wohnort zuständigen Zentrum einen Termin vereinbaren. Die Zuständigkeiten sind wie folgt:

Kassel: Stadt und Landkreis Kassel, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner

Stadt und Landkreis Kassel, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner Fulda: Vogelsberg, Fulda, Hersfeld-Rotenburg

Vogelsberg, Fulda, Hersfeld-Rotenburg Gießen: Wetterau, Stadt und Landkreis Gießen, Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf

Wetterau, Stadt und Landkreis Gießen, Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf Frankfurt: Frankfurt, Stadt und Landkreis Offenbach, Hochtaunus, Main-Kinzig, Main-Taunus

Frankfurt, Stadt und Landkreis Offenbach, Hochtaunus, Main-Kinzig, Main-Taunus Wiesbaden: Stadt Wiesbaden, Rheingau-Taunus, Limburg-Weilburg

Stadt Wiesbaden, Rheingau-Taunus, Limburg-Weilburg Darmstadt: Stadt Darmstadt, Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Odenwald

Eine Grafik der sechs großen, regionalen Impfzentren Bild © Hessisches Innenministerium

Kann ich mich auch in einem anderen Bundesland impfen lassen?

Nein.

Wird die Fahrt zum Impfzentrum für Senioren gezahlt, wenn sie alleine nicht dorthin kommen können?

Das Land hat die Kommunen gebeten, nach Möglichkeit Fahrdienste einzurichten, um ältere Menschen ins Impfzentrum zu bringen, wenn sie diese nicht in eigener Regie erreichen können. Aus dem Info-Schreiben an die Senioren geht auch hervor, dass das Land die Kosten für die Fahrt zum Impfzentrum für solche Menschen übernimmt, die nicht mehr selbst mobil sind, nicht von Angehörigen oder Freunden gebracht werden können und deren Krankenkasse eine Fahrt nicht bezahlt.

Was, wenn es Personen gar nicht mehr in ein Impfzentrum schaffen?

Über 80-Jährige, die auch nicht mit Unterstützung von Angehörigen, Freunden und sonstigen Diensten ins Impfzentrum kommen können, erhalten die Möglichkeit, zu Hause geimpft zu werden. Bis Hausbesuche durch mobile Impfteams landesweit erfolgen können, wird es aber noch eine Weile dauern.

Wird es für die jüngere Bevölkerung in den folgenden Schritten auch noch weitere Standorte für die Corona-Impfung geben?

Die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte haben den Auftrag, in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich mindestens ein Impfzentrum zu errichten. Bislang sind 28 Impfzentren im Land vorgesehen.

ORGANISATORISCHES UND ABLAUF IM IMPFZENTRUM

Was muss zur Impfung mitgebracht werden?

Als Nachweis für den Anspruch auf eine Impfung müssen die Senioren den Personalausweis oder einen anderen Lichtbildausweis vorlegen. Daraus soll der Wohnort oder gewöhnliche Aufenthaltsort hervorgehen. Menschen mit chronischen Erkrankungen benötigen ein ärztliches Zeugnis zum Nachweis ihrer Erkrankung.

Bild © Hessisches Innenministerium

Darf ein Pfleger oder Angehöriger mit ins Impfzentrum kommen?

Angehörige oder Betreuer dürfen die Impfberechtigten ins Impfzentrum begleiten. Dies gilt für sämtliche betreuende Personen, die für eine reibungslose Impfung wichtig sind, etwa Alltagshelfer und Übersetzer. Niemand müsse Angst haben, im Impfzentrum alleine gelassen zu werden, versichern die Verantwortlichen.

Was erwartet die Menschen in den Impfzentren?

Es wird vier Bereiche geben, die aufeinander folgen: Bei der Anmeldung wird die Identität der Bürger überprüft. Es folgt eine Dokumentation der vorgelegten Daten. Danach klärt ein Arzt über Risiken und mögliche Nebenwirkungen auf. Die eigentliche Impfung wird dann in einer Einzelkabine durchgeführt. Nach der Impfung können sich die Menschen noch in einem sogenannten Beobachtungsbereich aufhalten, hier stehen sie unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal. Auch Sanitäter stehen bei möglichen Komplikationen jederzeit bereit.

Wie sollen in den Impfzentren Warteschlangen vermieden werden?

Die Terminvergabe soll sicherstellen, dass sich keine Schlangen im oder vor dem Impfzentrum bilden. Daher dürfen die Impfzentrum auch nur mit einem Termin aufgesucht werden. Darüber hinaus wurden die Örtlichkeiten so gewählt, dass genügend Platz und Kapazitäten zur Verfügung stehen, damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Um die Abstände einzuhalten, gibt es zwischen den einzelnen Bereichen Wartezonen mit Sanitäranlagen.

Werden auch Menschen ohne Impfpass geimpft?

Ja. Diesen Personen wird dann eine Impfbescheinigung in Papierform zur Verfügung gestellt.

Ich war bereits an Corona erkrankt. Werde ich trotzdem geimpft?

Die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission lauten, dass erkrankte und genesene Patienten nicht geimpft werden müssen. Im Rahmen der Priorisierung ist eine Impfung dennoch möglich.

Wer zahlt die Impfung?

Die Impfung ist kostenfrei und wird vom Staat übernommen.

Wann kommen jüngere Menschen in Hessen bei der Corona-Impfung dran?

Als nächste Gruppe sollen Männer und Frauen geimpft werden, die über 70 Jahre alt sind. Ab wann das erfolgen wird, ist noch offen.