Nach dem Insolvenzantrag bekunden die Träger und das Land ihren Willen zur Rettung des Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrums. Womöglich führte eine überdimensionierte Planung zur Schieflage des Prestigeprojekts.

Das Land Hessen will bei der angestrebten Rettung des insolventen Marburger Ionenstrahl-Therapiezentrums (MIT) vermitteln. "Wir wollen die Beteiligten dabei unterstützen, eine Lösung für die Zukunft zu finden", sagte Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) am Mittwoch. Zuvor hatte er mit den Beteiligten über die Situation gesprochen. Das Treffen sei "ein guter Anfang, um Klarheit in die Sachlage zu bringen und um Perspektiven für das MIT zu entwickeln".

Er erwarte, dass der Betrieb fortgeführt werde und die Patientenversorgung sichergestellt sei, betonte der Minister. Über konkrete Inhalte des Gesprächs wurde nichts bekannt. Darüber sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte Rhein.

Träger suchen Lösung

Eine Sprecherin des Heidelberger Universitätsklinikums, das die Anlage federführend betreibt, sagte nach dem Gespräch, die Beteiligten suchten "gemeinsam und intensiv" nach einer Lösung. Diese soll es ermöglichen, die Bestrahlung von Patienten in Marburg fortzusetzen.

Die beteiligte Rhön-Klinikum AG stehe für weitere konstruktive Gespräche zur Verfügung, sagte ihr Vorstandsmitglied Gunther Weiß. Voraussetzung sei ein durch die MIT-GmbH und das Heidelberger Uni-Klinikum erstelltes "plausibles Sanierungskonzept sowie ein valides Zahlenwerk zur wirtschaftlichen Situation". Kommende Woche soll es ein weiteres Treffen geben.

Patientenmangel Hauptgrund für Pleite

Die Betreibergesellschaft der innovativen Partikeltherapie-Anlage zur Behandlung von Tumoren hatte vergangene Woche Insolvenz angemeldet und als Hauptgrund für die finanziellen Probleme zu wenige Patienten genannt. Das Uni-Klinikum Heidelberg hält an der Einrichtung rund 75 Prozent der Anteile. Die Rhön-Klinikum AG, der das privatisierte Uni-Klinikum Gießen-Marburg gehört, ist Minderheitsgesellschafter.

Ähnliche Anlagen haben ähnliche Probleme

Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (Degro) handelt es sich bei der Partikeltherapie um eine sehr gute Technologie. "Sie sollte im Portfolio einer Universitätsklinik sein, die entsprechende Expertise besitzt", sagte Stephanie Combs, Direktorin der Klinik für Radioonkologie am Klinikum der Technischen Universität München sowie Degro-Sprecherin. Man brauche aber eine Mindestzahl an Patienten, die behandelt und in Studien geprüft werden.

"Ich denke, das Hauptproblem in Marburg ist, dass die Anlage so groß ist. Sie haben dadurch hohe Fixkosten und benötigen höhere Patientenzahlen für einen wirtschaftlichen Betrieb", sagte Combs. Aus medizinischer Sicht wäre es aber wünschenswert, die Anlage dort zu erhalten.

Das Marburger Therapiezentrum stehe mit seinen Problemen nicht allein: "Es sind bundesweit und auch international mehrere ähnliche Anlagen finanziell gescheitert", erläuterte die Degro-Sprecherin: "In der Vergangenheit haben private Investoren gedacht, mit solchen Anlagen viel Geld verdienen zu können. Das ist aber nicht so."