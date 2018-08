Mehr als 400.000 Schüler starten mit dem Flatrate-Ticket ins neue Schuljahr. Das Verkehrsministerium feiert das als großen Erfolg und schmiedet bereits neue Pläne.

Zum Start des Schuljahrs 2017/18 wurden in Hessen rund 407.000 Jahreskarten verkauft. Das sei ein großer Erfolg, sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden.

Im Vergleich zum letzten Jahr ist demnach die Nachfrage nach der Jahreskarte um 60 Prozent gestiegen. Die Verkehrsverbünde Rhein-Main (RMV), Nordhessen (NVV) und Rhein-Neckar (VRN) hatten zum Start des Schuljahrs 2016/17, als das Schülerticket erstmals angeboten wurde, zusammen 255.000 Stück verkauft.

Kommt das Senioren-Ticket?

Durch den Erfolg des Schülertickets können sich die Verkehrsverbünde ein ähnliches Angebot auch für Senioren vorstellen. Die über 65-Jährigen seien eine äußerst attraktive Zielgruppe, sagten Al-Wazir und der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV), Knut Ringat, am Donnerstag. Konkrete Pläne gebe es aber noch nicht.

Es sei zudem "ein toller Erfolg", dass laut einer Studie jeder vierte Besitzer des Schülertickets auch tatsächlich mehr Busse und Bahnen nutze, sagte Al-Wazir. Das aktuelle Schülerticket gilt für ganz Hessen und kostet als Jahreskarte 365 Euro. Mit dem Ticket können Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie Regionalzüge im ganzen Land genutzt werden.

Linke kritisiert Ungerechtigkeiten

Doch es gibt auch Kritik an dem Modell: Für viele Schüler sei das Schülerticket eine Verbesserung ihrer Mobilität, sagte Linken-Fraktionschefin Janine Wissler. Es gebe jedoch auch Ungerechtigkeiten, weil für manche Schüler die Karte erstattet werde, für andere gelte das nicht. Um Ungerechtigkeiten zu vermeiden, sei die Linke für einen Nulltarif für alle Menschen.

Zudem müssen Eltern jetzt teilweise mehr für den Schulweg ihres Nachwuchses zahlen, weil lokale Jahreskartenmodelle mit der Einführung des Schülertickets gestrichen wurden.

Sendung: hr-iNFO, 9.8.2018, 16 Uhr