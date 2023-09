Stromausfälle in Rhein-Main

Stromausfall in Wiesbaden und im Rheingau

Gleich mehrere Wiesbadener Stadtteile hatten bis zum frühen Montagmorgen keinen Strom. Auch im Rheingau gab es Stromausfälle. Dort waren rund 2.000 Haushalte betroffen. Jetzt gaben die zuständigen Energieversorger Entwarnung.

In Teilen Wiesbadens und im Rheingau ist in der Nacht für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. 2.000 Haushalte waren allein im Rheingau betroffen. Am frühen Morgen gaben die zuständigen Energieversorger Entwarnung.

Zwischen 3 und 4.30 Uhr ging im Wiesbadener Rheingauviertel und im Stadtteil Nordost Straßenbeleuchtung und Ampeln aus. Nach Angaben der Polizei hatten beide Stadtteile vorübergehend keinen Strom mehr. Dort wohnen jeweils rund 50.000 Menschen.

Von dem Stromausfall waren außerdem der Stadtteil Klarenthal sowie Teile des Wiesbadener Zentrums betroffen, wie die Nachrichtenagentur dpa meldet. Grund war vermutlich ein technischer Defekt.

Kurzschlüsse an defekten Kabeln

Im Rheingau gab es bereits seit Sonntagmorgen Probleme: In den Stadtteilen Marienthal und Stephanshausen in Geisenheim (Rheingau-Taunus) hatten nach Angaben des zuständigen Stromversorgers Syna knapp 2.000 Haushalte keinen Strom. Dort hatte es zwei Kurzschlüsse wegen defekter Kabel tief in der Erde gegeben.

Am frühen Montagmorgen gab es Entwarnung: Ganz Wiesbaden habe nun wieder Strom, teilte der dortige Energieversorger ESWE mit. Auch der Rheingau ist laut Syna wieder am Netz.