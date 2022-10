Wegen der Misshandlung von demenzkranken Seniorinnen in zwei Fällen ist ein Altenpfleger am Donnerstag vom Amtsgericht Frankfurt zu zehn Monaten Bewährungsstrafe und einem dreijährigen Berufsverbot verurteilt worden.

Laut Gericht hatte der 50-Jährige im Juli 2021 in einer Frankfurter Einrichtung eine 98-Jährige ins Gesicht geschlagen und an der Nase gezogen. In einem anderen Pflegeheim schlug er im September eine 82-Jährige. Vor Gericht bestritt er die Vorwürfe energisch. Er habe die beiden Seniorinnen regelmäßig behandelt und betreut.