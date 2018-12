Café Exzess in Frankfurt-Bockenheim

Nach einer Serie von Brandanschlägen gegen linksalternative Projekte im Rhein-Main-Gebiet findet heute eine Demonstration in Frankfurt statt. "Gemeint sind wir alle!" ist das Motto - der Protest richtet sich gegen rechten Hass und für eine offene Gesellschaft.

Ein Bündnis aus linken Gruppen ruft zu einer Demonstration am Samstag in Frankfurt auf. Anlass sind mehrere Brandstiftungen bei linken Wohn- und Kulturprojekten in den vergangenen Monaten im Rhein-Main-Gebiet. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, geht bisher aber nicht von politischen Straftaten aus. Noch gibt es keine Spur zu den Tätern.

Nach Angaben des Mietshäuser-Syndikats Rhein-Main, einem Bündnis das selbstorganisierte Wohnprojekte berät, gab es bisher folgende Fälle:

Am 14. September brannte das Wohnprojekt Knotenpunkt in Schwalbach (Hochtaunus) nieder.

Am 13. November geriet die Rückwand eines Schuppens des Wohnprojekts AU im Frankfurter Stadtteil Rödelheim in Brand. Die Bewohner des besetzten Hauses konnten das Feuer löschen.

Am gleichen Abend brannte ein Sichtschutzzaun im Hausprojekt Assenland, ebenfalls in Rödelheim.

Am 15. November kam es erneut zu einem Feuer auf dem Geländer der AU, diesesmal brannte eine Hütte.

Am 3. Dezember brannte beim Hanauer Projekt Schwarze 70 ein Bauwagen.

Am 9. Dezember brannte es im alternativen Zentrum Café Exzess in Frankfurt-Bockenheim.

Am folgenden Tag brannte es nochmal. Beide Brände wurden schnell bemerkt und gelöscht.

Am 12. Dezember brach im Frauen-Wohnprojekt Lila Luftschloss in Frankfurt-Bockenheim ein Feuer aus. Ob es einen Zusammenhang mit den anderen Bränden gibt, ist noch unklar.

"Angriff auf solidarisches Zusammenleben"

"Die Auswahl der Ziele spricht eine eindeutige Sprache", sagte Jonathan Schilling vom Mietshäuser-Syndikat dem hr, es handele sich um bekannte alternative und linke Orte. Die Anschläge hätten zudem immer um eine ähnliche Uhrzeit abends zwischen 21 und 23 Uhr stattgefunden.

Drei der betroffenen Projekte sind vom Mietshäuser-Syndikat, das Mieter dabei unterstützt, ein Haus gemeinsam zu kaufen und so dem Immobilienmarkt zu entziehen. Es sei somit auch ein Angriff auf den Versuch, für alternativen Wohnraum zu kämpfen und ein solidarisches Zusammenleben, betonte Schilling.

Demonstration gegen Rechtsruck

Bei der Demonstration gehe es um ein gesellschaftliches Klima, das weiter nach rechts rücke, sagte Schilling und machte auch die Frankfurter Politik für diese Stimmung verantwortlich. CDU, FDP und AfD hätten regelmäßig gegen Projekte wie die AU in Rödelheim Stimmung gemacht. "Die Täter haben sich dadurch womöglich bestärkt gefühlt", sagt Schilling.

Die Demo-Teilnehmer wollen für eine offene, tolerante und solidarische Gesellschaft kämpfen und sich gegen zunehmende rassistische und antisemitische Angriffe zur Wehr setzen, ergänzte Christian Müller vom "Bündnis Frankfurt Nazifrei", das die Demonstration angemeldet hat. Er rechnet mit rund 300 Teilnehmern. Die Polizei geht bisher von 150 Demonstranten aus.

Rund 300 Teilnehmer erwartet

Der Weg des Protestzugs soll auch am 1. Polizeirevier auf der Frankfurter Zeil vorbeiführen. Anlass dazu ist der Skandal um sechs Polizisten des Reviers, die in einer Whatsapp-Gruppe rechtsextreme Bilder und Videos geteilt haben sollen.

Auf der Demonstration werden auch Vertreter des Fördervereins Roma und der jüdischen Zeitschrift Jalta sprechen. Auch die Partei Die Linke ruft zum Protestieren auf. Die Demonstration beginnt um 14 Uhr am Zoo und zieht durch die Innenstadt bis zum Walther-von-Cronberg Platz.

