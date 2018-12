Demo statt Unterricht: Mehrere hundert Schüler haben in Kassel gegen marode Schulen protestiert und mehr Geld für Sanierungen gefordert.

Schüler haben sich am Dienstag in Kassel vor dem Rathaus getroffen, um gegen den schlechten Zustand vieler Schulgebäude zu demonstrieren. Die Jungen und Mädchen zogen danach durch die Innenstadt. Kurzzeitig wurden die Königsstraße gesperrt und Straßenbahnen umgeleitet.

Die Polizei sprach von 200 Teilnehmern, die Organisatoren vom Bündnis "Unsere Zukunft erkämpfen" dagegen von 700 bis 800. Auf Plakaten war unter anderem zu lesen: "All I want for Christmas ist Bildung" und "Saniert unsere Schulen!" An einigen Schulen sei der Sanierungsbedarf akut, erklärten die Organisatoren: Teils seien ganze Gebäudetrakte gesperrt, da Dächer nicht mehr intakt seien oder Platten herunterfielen. In andere Schulen regne es hinein, Toiletten seien marode, Elektroinstallationen nicht sicher.

"Verfall der Bildungs-Infrastruktur"

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hessen begrüßte die Demonstrationen: "Es ist ein Skandal, dass wir seit Jahren einen Verfall der Bildungsinfrastruktur erleben", sagte die GEW-Vorsitzende Maike Wiedwald. "Wir fordern von der zukünftigen Landesregierung, dass sie zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden endlich eine Erhebung des Sanierungsstaus im hessischen Schulbereich auf den Weg bringt."

Auf Basis einer solchen Erhebung, betonte Wiedwald, müsse dafür gesorgt werden, "dass die dringend erforderlichen Investitionen in einem überschaubaren Zeitraum von höchstens zehn Jahren getätigt werden und die nötigen Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden."

Demo schon vor einem Jahr

Schon vor genau einem Jahr, am 11. Dezember 2017, hatten rund 1.000 Schüler in Kassel gegen marode Schulen demonstriert. Und schon damals kritisierten die Schüler, dass die Politik zu wenig gegen den auf 144 Millionen Euro geschätzten Sanierungsstau unternehme. Seitdem habe sich die Situation nicht verbessert, sondern weiter verschärft, hieß es. Inzwischen liege der Finanzierungsbedarf bei etwa 180 Millionen Euro, die Schüler seien "ziemlich frustriert", wie ein Sprecher sagte.

Hinter dem Bündnis "Unsere Zukunft erkämpfen" steht unter anderem der Stadtschülerrat. Nach Angaben des Kasseler Schulamts gibt es für die Demo keine Unterrichtsbefreiung. Schüler, die teilnehmen, fehlten unentschuldigt.