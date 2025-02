In zahlreichen hessischen Städten sind am Samstag Demonstrationen gegen den Rechtsruck in Deutschland angemeldet. Allein in Frankfurt rechnen die Ordnungskräfte mit mindestens 25.000 Teilnehmenden - und mit Verkehrsproblemen.

Tausende Menschen wollen am Samstag in mehreren deutschen Städten gegen den Rechtsruck auf die Straße gehen - auch in Hessen sind mehrere Veranstaltungen geplant.

Unter dem Motto "Wähl' Liebe und Demokratie, statt Hass und Diskriminierung" startet auf dem Frankfurter Römerberg eine Kundgebung. Sie ist Teil einer bundesweiten Kampagne der Christopher-Street-Day-Bewegung (CSD) zur Bundestagswahl am 23. Februar.

Insgesamt sollen bundesweit in mehr als 40 Städten Demonstrationen und Kundgebungen stattfinden. Allein in Frankfurt rechnet die Polizei mit Teilnehmenden im fünfstelligen Bereich. Es sei schwierig einzuschätzen, ob es am Ende 10.000, 20.000 oder sogar 30.000 Menschen werden, sagte ein Sprecher.

Sperrungen und Einschränkungen im Nahverkehr

Das Ordnungsamt rechnet mit mehr als 25.000 Teilnehmenden. Einen Zug durch die Innenstadt wird es nicht geben, es wird zwischen 11 und 15 Uhr dennoch mit Verkehrsbehinderungen rund um den Römerberg und den Paulsplatz gerechnet.

Auch die Berliner Straße, die Braubachstraße und der Mainkai werden abgeriegelt. Einige Straßenbahnhaltestellen sind dann nicht zu erreichen, auch die U-Bahn-Haltestelle wird nicht angefahren.

In den vergangenen Wochen waren deutschlandweit Menschen auf die Straße gegangen. Allein am vergangenen Wochenende demonstrierten mehr als 30.000 Menschen in Hessen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus.

Aufruf gegen Hass und Hetze

Die gesellschaftliche und politische Lage sei in einer Weise in Veränderung, in der insbesondere Minderheiten immer weiter unter Druck geraten und die für viele konkrete körperliche, psychische und rechtliche Gefahr bedeutet, schreibt die CSD-Bewegung in ihrem Aufruf.

Der Ton werde immer feindseliger und rechtsextreme Parteien würden immer stärker. Es sei wieder Zeit, sich dem entgegenzustellen und unmissverständlich klarzumachen, "was wir von Nazis, Rechtsextremisten, billigen Opportunisten, Demagogen und Brandstiftern halten, die unser Land vergiften wollen mit ihrem Hass".

Veranstaltungen auch in anderen hessischen Städten

Auch die Kirchen in Frankfurt und der Deutsche Gewerkschaftsbund beteiligen sich am Aufruf zur Demonstration. Christiane Moser-Eggs, Leiterin der katholischen Stadtkirche Frankfurt, sagte: Es sei wieder höchste Zeit, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, dass in Frankfurt und in ganz Deutschland eine große Mehrheit der Menschen Hass und Hetze gegen Minderheiten nicht hinnimmt.

Auch in Darmstadt und Wiesbaden sind Veranstaltungen geplant. In Darmstadt ruft der CSD auf dem Friedensplatz zur Kundgebung auf. In Wiesbaden startet sie auf dem Luisenplatz, die Teilnehmenden wollen dann zum Schlossplatz ziehen. Daneben gibt der CSD auch geplante Demonstrationen in Fulda, Gelnhausen und Marburg an.

In Bad Emstal (Kassel) wollen Menschen eine Lichterkette als Zeichen für eine starke Demokratie bilden.

Fünfter Jahrestag des Anschlags in Hanau

Anlässlich des fünften Jahrestages des rassistischen Anschlages in Hanau findet am Samstag auch dort eine Demonstration statt. Rund 3.000 Teilnehmende werden erwartet. Die Angehörigen und Freunde der Ermordeten sowie ihre Unterstützer, die sich in der Initiative 19. Februar zusammengeschlossen haben, werden am Abend im Veranstaltungszentrum Congress Park Hanau zu einer von ihnen selbst organisierten Gedenkstunde zusammenkommen.

Bereits am Nachmittag beginnt am Marktplatz eine Demonstration unter dem Motto "Erinnern heißt Verändern", zu dem das Jugendbündnis Remember Hanau aufgerufen hat. In Hanau hatte am 19. Februar 2020 ein 43-Jähriger neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.