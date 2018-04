Demonstranten am Freitag in Witzenhausen

Demonstranten am Freitag in Witzenhausen Bild © hr

Auch Tage nach dem Polizeieinsatz und Protesten gegen eine Abschiebung ist der Ärger in Witzenhausen nicht verraucht. Am Freitag gab es eine Mahnwache "Bürger schützen ihre Polizei" sowie eine Kundgebung gegen Polizeigewalt.

Nach dem eskalierten Polizeieinsatz bei einem Protest gegen die Abschiebung eines Syrers in Witzenhausen (Werra-Meißner) haben sich am Freitag zwei Gruppen auf dem Marktplatz versammelt.

Plakat "Witzenhausen bleibt bunt" Bild © hr

An der Mahnwache einer Bürgergruppe mit dem Titel "Frieden in Witzenhausen. Bürger schützen ihre Polizei" nahmen nach Polizeiangaben etwa 40 Menschen teil. Bei der Gegendemonstration "Witzenhausen bleibt bunt und gewaltfrei. Gegen Polizeigewalt und rechten Hass" zählten die Beamten etwa 200 Teilnehmer.

Gerichtsbeschluss gegen Abschiebung

Die Polizei war in der Nacht zum Montag in Witzenhausen im Einsatz, um die Abschiebung des 27 Jahre alten Syrers nach Bulgarien einzuleiten. Später stellte sich heraus, dass es einen Gerichtsbeschluss dagegen gab. Die Abschiebung wurde Stunden später gestoppt, als der Mann schon auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen war. Zuvor war die Situation allerdings eskaliert und es war zur "Polizeigewalt" gekommen, wie der für den Arbeitskreis Asyl Witzenhausen tätige Anwalt, Sven Adam, sagte.

Die Polizei hingegen berichtete von aggressiven Demonstranten, Steinwürfen, Reizgas-Einsatz und verletzten Beamten. Rechtsanwalt Adam widersprach der Schilderung der Polizei, wonach der Protest gewalttätig abgelaufen sei. Mindestens zwölf Demonstranten wurden seinen Angaben zufolge verletzt.

Zahl verletzter Beamter unklar

Wie viele Beamte letztendlich von Demonstranten verletzt worden sein sollen, ist weiterhin weder von der Polizei selbst, noch von der Staatsanwaltschaft zu erfahren. "Die genaue Anzahl der geschädigten Beamten steht bislang nicht fest", hatte die Kasseler Staatsanwältin Verena Bring am Donnerstag gesagt. Es heißt pauschal: Mehrere Beamten seien verletzt worden.

"Bei mehreren Beamten wurden Augenreizungen festgestellt. Ein Beamter erlitt eine Prellung an der Hand", erklärte Bring. Ermittelt werde von der Staatsanwaltschaft zur Zeit "gegen Unbekannt wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruch, Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung", so die Staatsanwältin.

"Auf am Boden liegende Demonstranten eingedroschen"

Bereits am Montag waren Klagen zweier betroffener Aktivisten beim Verwaltungsgericht Kassel eingereicht worden. Es solle festgestellt werden, dass der Polizeieinsatz übertrieben und rechtswidrig gewesen sei, sagte Rechtsanwalt Adam. Er kündigte am Donnerstag eine Welle weiterer Klagen an. Geplant sei auch eine Strafanzeige gegen einen identifizierbaren Polizisten wegen Körperverletzung im Amt. "Er hat selbst auf am Boden liegende Demonstranten mit dem Schlagstock eingedroschen", sagte Adam nach Zeugenaussagen. Jörg Künstler von der Polizei in Eschwege erwiderte: "Davon ist mir nichts bekannt."

Zudem kündigte Adam Klagen von Mitbewohnern des Syrers an. Die Beamten seien, um den 27-Jährigen abzuschieben, ohne Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung der Achter-WG eingedrungen. Zudem werde es eine Klage geben, weil der Syrer stundenlang ohne Essen und ausreichend Getränke festgehalten worden sei, sagte Adam. Er habe auch nicht mit seiner Anwältin telefonieren dürfen.