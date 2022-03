Hessen setzt Regionalpartnerschaft mit Oblast Jaroslawl aus

Wegen der russischen Invasion in der Ukraine wird Hessen seine Partnerschaft mit der Region Oblast Jaroslawl in Russland vorerst nicht weiterführen. Das kündigte die Landesregierung am Mittwoch an: Bei der Kabinettssitzung am kommenden Montag, wolle man die seit 31 Jahren bestehende Partnerschaft formell aussetzen. Davon betroffen sei auch das Kooperationsbüro in der Partnerregion, teilten Ministerpräsident Volker Bouffier und Europaministerin Lucia Puttrich (beide CDU) mit.

"Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen", hieß es zur Begründung "Dieses brutale Handeln muss Konsequenzen auf allen Ebenen nach sich ziehen", so Bouffier und Puttrich. Beide begrüßten die Sanktionen der Europäischen Union und ihrer Partner. Außerdem sei man in engem Austausch mit der polnischen Partnerregion Wielkopolska sowie mit den Vertretungen von Georgien, Moldawien, Polen und Rumänien. Hessen hatte seine Partnerschaft mit der russischen Region Oblast Jaroslawl, die rund 200 km nordöstlich von Moskau liegt, 1991 aufgenommen und ein Jahr später ein Kooperationsbüro in Jaroslawl gegründet, die partnerschaftlichen Aktivitäten koordiniert.