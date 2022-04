Integrationsbeauftragte: Ukrainischen Schulabschluss ermöglichen

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), will geflüchteten ukrainischen Jugendlichen den Schulabschluss aus ihrer Heimat an deutschen Schulen ermöglichen. "Wir sehen, dass viele Kinder in Deutschland weiterhin mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in der Ukraine per Online-Schulunterricht lernen, das ist beeindruckend", sagte Alabali-Radovan im Interview der "Welt" (Mittwoch). Doch könne niemand vorhersagen, wie lange die Kinder in Deutschland blieben.

Für Jugendliche, die kurz vor ihrem ukrainischen Abschluss stehen, sollte deshalb "die Möglichkeit bestehen, diesen auch hier machen zu können", so die SPD-Politikerin. Alabali-Radovan forderte ferner, dass für ankommende Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte aus der Ukraine "ein schnelles Anerkennungsverfahren ihrer Berufsabschlüsse" auf den Weg gebracht wird. Derzeit fehle bereits an vielen Kindertagesstätten und Schulen entsprechendes Personal.