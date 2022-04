Impfangebot für Geflüchtete in Frankfurt

Das Frankfurter Gesundheitsamt bietet Geflüchteten aus der Ukraine unmittelbar nach der Ankunft an, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Eine Ausbreitung des Virus in den Geflüchtetenunterkünften soll vermieden werden, weshalb mobile Impfteams an den Unterkünften bereitstehen“, erklärte Peter Tinnemann, Leiter des Gesundheitsamts Frankfurt und des Impfzentrums Süd. Informationen zur Impfung biete das Gesundheitsamt auch auf Ukrainisch an.

Viele Geflüchtete hätten Interesse an einer Corona-Schutzimpfung. In der Ukraine sei die Impfquote geringer als in Deutschland. Zurzeit prüfe das Gesundheitsamt außerdem, ob es bei den Geflüchteten auch eine Nachfrage für Kinderimpfungen und Impfungen gegen Masern gebe.