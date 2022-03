Tausende Plätze für Geflüchtete in Notunterkünften geplant

In vier hessischen Landkreisen sollen kurzfristig große Notunterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine entstehen. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Man habe die Kreise Marburg-Biedenkopf, Wetterau, Vogelsberg und Hochtaunus mit einem Einsatzbefehl beauftragt, jeweils eine Notunterkunft für bis zu 1.000 Kriegsflüchtlinge bereitzustellen - bis kommenden Samstag. Die Stadt Frankfurt soll zudem schnellstmöglich ihr Erstversorgungszentrum in der Nähe des Hauptbahnhofs auf bis zu 2.000 Plätze ausbauen. Dort käme zurzeit die Mehrzahl der Geflüchteten an.

Innenminister Peter Beuth (CDU) erklärte, die meisten Kriegsflüchtlinge würden von den angrenzenden EU-Staaten aufgenommen, die Zugangszahlen in der Bundesrepublik stiegen jedoch stetig. "Gemeinsames Ziel der Kommunen und des Landes ist es, die Menschen so schnell wie möglich in unseren Städten und Gemeinden unterzubringen." Dort könnten sie ihre Kinder in die Schule schicken, am Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, so Beuth.