Demo gegen Russland-Geschäfte von Wintershall Dea

Die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation "Urgewald" hat, anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen vom Öl- und Energiekonzern Wintershall Dea, Kritik geübt. "Wintershall Dea produziert weiter fast die Hälfte ihres Erdöls und Erdgases in Russland, ungeachtet der vielen zivilen Opfer und der zerbomben Städte in der Ukraine", hieß es in einer Mitteilung. Die Gewinne durch die hohen Preise für Öl und Gas in diesem Kontext als "außergewöhnlich attraktives Marktumfeld" zu bezeichnen, grenze an Menschenverachtung.

"Wintershall-Mutter BASF muss jetzt nicht nur wie angekündigt alle eigenen Russlandgeschäfte einstellen, sondern auch endlich die fossile Produktion ihrer Tochter in Russland stoppen." Der Verein "Urgewald" kündigte an, gemeinsam mit Aktivistinnen und Aktivisten von Klimagerechtigkeit Kassel, Fridays for Future Kassel und Extinction Rebellion Kassel am Donnerstag eine Protestaktion vor der Wintershall Dea Zentrale in Kassel zu veranstalten.