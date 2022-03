"Fridays for Future" ruft zu Protest gegen Krieg auf

Die Klimabewegung "Fridays for Future" ruft am heutigen Freitag wieder zu einem "globalen Klimastreik" auf. Fridays for Future fordert "als Antwort auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine" ein Ende der Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern. Man fordere "ein Ende des Krieges und einen Importstopp von Kohle, Öl und Gas aus Russland", heißt es auf der Website der Bewegung.

Auch in Hessen sind Kundgebungen und Demonstrationen geplant - unter anderem in Kassel, Gießen, Darmstadt und Frankfurt. In Kassel werden mindestens 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, in Frankfurt mehr als 2.500. In Gießen haben sich auch Landwirtinnen und Landwirte mit ihren Traktoren angekündigt.