Mann erklettert 142 Meter hohen Büroturm in Frankfurt

Ein 33-jähriger Mann ist am Dienstagabend ungesichert an der Fassade des Frankfurter Hochhauses "FBC" hinaufgeklettert. Der Polizei zufolge handelt es sich offenbar um eine Protestaktion gegen den Krieg in der Ukraine. Der Kletterer war demnach in blau und gelb, also in den Farben der ukrainischen Nationalflagge, gekleidet und trug einen Schriftzug mit "Stop the War" (auf Deutsch: "Stoppt den Krieg").