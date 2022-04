Pro-russische Schmierereien in Bad Nauheim

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag Russlands Propaganda-Zeichen "Z" an einen Kiosk in Bad Nauheim (Wetterau) gesprüht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit und bat, dass sich mögliche Zeugen bei der Dienststelle in Friedberg melden sollen. Das "Z", das auch auf russischen Panzern zu sehen ist, gilt als Symbol für den Krieg und die damit verbundene Ideologie.